Il Comune di Assemini dice sì al suo primo “Bosco letterario”. Nell’ambito del “Festival Rainbook”, nell’area comunale di via Gerrei sorgerà un nuovo spazio verde che verrà inaugurato giovedì 19 giugno alle 9,30. Il “Bosco letterario” sarà dedicato a Virginia Woolf, scrittrice, saggista e intellettuale britannica, voce tra le più influenti nel dibattito sul ruolo delle donne nella società e nella cultura.

L’iniziativa è stata promossa dall’associazione cagliaritana “Arc” per la difesa e la promozione dei diritti delle persone lesbiche, gay, bisessuali, trans, queer, intersessuali, asessuali e aromantiche e di tutte le minoranze di identità e orientamento sessuale e romantico. L’obiettivo? Valorizzare il territorio attraverso la piantumazione di nuovi alberi e piante, rendendo l’area più bella, sostenibile e fruibile per la cittadinanza, in particolare per giovani e famiglie.

Ogni pianta avrà un significato simbolico, diventando testimone della cultura, dell’impegno sociale e dell’identità LGBTQIA+ che da sempre animano il “Festival Rainbook”: «Sarà uno spazio di bellezza, memoria e futuro - ha commentato l’assessora alle Politiche culturali, di genere e LGBTQ+ Jessica Mostallino - e un gesto concreto per unire ecologia e cultura nel segno della libertà, della diversità e dell’inclusione». E conclude: «Da ché è esistita, l’amministrazione Puddu ha sostenuto la tutela dei diritti LGBT. Quest’anno aderiamo al pride con un evento speciale, un piccolo spazio verde dove ogni albero sarà lì a ricordare le tante vittime e le lotte contro la violenza e la discriminazione di genere».

