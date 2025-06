La cinquina del Premio Strega per la prima volta in Sardegna: tappa unica a Quartu, mercoledì 18 giugno alle 21, nell'Ex Caserma di via Roma. Protagonisti Andrea Bajani con L'anniversario (Feltrinelli), Nadia Terranova con Quello che so di te (Guanda), Elisabetta Rasy con Perduto è questo mare (Rizzoli), Paolo Nori con Chiudo la porta e urlo (Mondadori) e Michele Ruol con Inventario di quel che resta dopo che la foresta brucia (TerraRossa): gli scrittori presenteranno i loro romanzi e dialogheranno con i lettori.

La serata di mercoledì si inserisce nel contesto del tour ufficiale del Premio Strega, che ogni anno tocca città italiane selezionate per valorizzare la letteratura contemporanea e favorire l'incontro diretto tra scrittori e lettori. La serata sarà condotta dal presentatore Fabio Canino. L'iniziativa, realizzata con il patrocinio del Comune di Quartu e il contributo della Fondazione Quartu Cultura, è organizzata da 011solution in collaborazione con ArgoNautilus.

«Continuo a credere che la cultura debba essere decentrata e accessibile», dichiara il sindaco Graziano Milia. «In un'epoca in cui si riflette sempre più sul ruolo delle "periferie" geografiche, economiche, ma anche simboliche, come luoghi di produzione culturale autonoma, una tappa del Premio Strega a Quartu Sant'Elena è un segnale importante di democratizzazione del prestigio letterario. Senza tralasciare la ricaduta positiva sul territorio, stimolando librerie, scuole, biblioteche, festival locali e associazioni. È un'occasione per creare reti e valorizzare le realtà già attive, oltre che per innescare nuove iniziative artistiche e letterarie».

