La Camera di Commercio di Sassari, l’Azienda Speciale Promocamera, il Comune di Alghero, il Consorzio di Tutela Vini di alghero DOC e il Distretto Rurale Alghero-Olmedo, organizzano la seconda edizione di “Alguer Wine Week” (3-6 luglio)

La manifestazione, realizzata con la collaborazione e il supporto attivo di numerose

organizzazioni locali, è dedicata alla promozione delle eccellenze enologiche della Sardegna e alla valorizzazione del territorio in chiave turistica. Si svolgerà nel cuore del centro storico di Alghero, dove verranno allestiti gli stand dei Consorzi e delle loro cantine provenienti da tutta la regione, pronti a raccontare la storia e il territorio unico della Sardegna “Isola del Vino”.

Inoltre, in ciascuna delle piazze che ospiteranno gli stand di degustazione saranno presenti anche alcuni stand di soggetti locali impegnati nella promozione del territorio e gli stand del progetto camerale Salude&Trigu, che animeranno le piazze ospitando spettacoli, esibizioni culturali e folklore a cura delle numerose associazioni che fanno parte del network.

La conferenza stampa per i dettaglia è stata convocata per il 19 giugno alle 10.30 in piazza Porta Terra, alla presenza del sindaco Raimondo Cacciotto, Stefano Visconti, presidente Camera di Commercio di Sassari, Francesco Carboni, presidente di Promocamera, Gianfranca Pirisi, presidente Distretto Rurale Alghero-Olmedo e Consorzio di Tutela Vini Alghero DOC.

