Cinque giornate a Sassari, da domani a domenica, all'insegna della cultura in sinergia. Quattro associazioni si incontrano, fanno rete, ospitano dal 18 al 22 giugno l'Aria Performing Art Festival, con un programma che spazia tra concerti di musica classica e popolare, danza, performance, letture, laboratori creativi e installazioni.

Sono Senza Confini Di Pelle, Balletto del Mediterraneo, Clip - Collettivo letterario informale performativo e Il Colombre. Insieme formano il Distretto Culturale, un quadrilatero creativo che dal Quartiere di Cappuccini si espande fino a Largo Pescheria. L'iniziativa debutta all’interno del festival di arti performative organizzato da Senza Confini Di Pelle con il contributo dei Comuni di Sassari, Ossi e Porto Torres e il sostegno della Camera di Commercio di Sassari all’interno del Network Salude&Trigu.

Gli eventi. Il centro del Distretto Culturale sarà proprio la sede di Senza Confini Di Pelle, lo Studio Due in via Principessa Iolanda 2. Qui, ciascuna delle 5 serate si aprirà alle 17 con un concerto che vedrà esibirsi in coppie tre talentuose musiciste sarde con importanti esperienze nazionali e internazionali: Francesca Apeddu (flauto), Maria Luciani (chitarra), Beatrice Melis (arpa). Ogni serata proseguirà poi, alle 20, con l’espressività fisica e il ritmo del danzatore, coreografo e regista Dario La Stella nella performance di teatrodanza “Iperuranio”.

A questi due appuntamenti giornalieri fissi, si aggiungeranno il 20 giugno due spettacoli di danza a cura del Balletto del Mediterraneo (dalle 18.30, nella sede dell’associazione in via Buccari, 15) e un laboratorio di lettura dai 7 ai 100 anni curato da Il Colombre (via Carso 28, alle 18.45), che sarà arricchito da una mostra di illustrazioni. Il 22 giugno, invece, Clip - Collettivo letterario informale performativo proporrà un pomeriggio di letture nella sua sede di Largo Pescheria 4.

