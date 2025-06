Dal 14 al 20 luglio 2025 Curcuris sarà il cuore pulsante per gli amanti e i professionisti della fotografia.

Dieci studenti dell’Università di Cagliari e dell’Accademia delle belle arti di Sassari soggiorneranno nella “Casa Pilloni”, per la “Summer School” di fotografia intitolata “Curcuris photo lab”. Iniziativa organizzata dal Comune di Curcuris, con il patrocinio dell’Università di Cagliari, corso di laurea in Produzione Multimediale, e della Fondazione di Sardegna. Durante la settimana gli studenti, sotto la direzione artistica del professor Antioco Floris e della dottoressa Roberta D’Aprile, frequenteranno laboratori di fotografia e seguiranno seminari con docenti e fotografi unendo la formazione nella materia della fotografia all’esperienza di vita rurale nella realtà della Marmilla.

“L’Amministrazione comunale – commenta il sindaco Raffaele Pilloni - promuove un concorso di fotografia all’interno del festival comunitario ed è impegnata nella promozione di progetti che abbiano al centro la presenza di giovani nel territorio legata, in questo caso, all’approfondimento su una pratica, quella della fotografia, che grazie alla tecnologia è diventata molto comune proprio tra i giovani e non solo. I seminari saranno aperti anche ai cittadini di Curcuris e non che vorranno partecipare e trovare, perché no, lo stimolo per un futuro percorso di formazione. La fotografia, insomma, come veicolo di crescita culturale e sociale”.

