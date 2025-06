Sarà Peppe Servillo il protagonista musicale del primo appuntamento del ciclo InVita-La via dei Borghi. Venerdì sera alla Tenuta Tresserri di Luogosanto, il cantautore e frontman degli Avion Travel si esibirà nel concerto evento che inaugura il percorso esperienziale che nasce dalla collaborazione tra i Comuni di Tempio Pausania e Luogosanto, la Regione Sardegna e la Fondazione Bernardo De Muro.

La giornata sarà caratterizzata da una prima parte dedicata ai laboratori sulle tradizioni contadine (per partecipare è necessaria la prenotazione): “Campi attivi”, dedicato al rituale ancestrale della mietitura del grano, “Piante Officinali”, alla scoperta dei campi di lavanda e relativa raccolta, distillazione in laboratorio per produzione essenze e degustazione finale di mieli, e “Tricu cossu”, dal campo alla tavola.

La programmazione proseguirà con l’inaugurazione della mostra “Talami e Alcove”, a cura di Daniela Cittadini e organizzata dall’Associazione Culturale Radici Libere: in esposizione le opere e le installazioni di Alessandra Cossu, Daniel Rizzo, Donatella Ceria, Fabrizio Lava, Giuseppe Uzzano, Letizia Mulas, Lino Pes, Lorenzo d’Andrea, Pierangelo Orecchioni, Priamo Pinna.

Dunque, alle 20, il concerto tra parole e musica di Peppe Servillo, che nell’occasione sarà accompagnano da Ilaria Pilar Patassini (voce) e Cristiano Califano (alla chitarra). A seguire le degustazioni enogastronomiche con prodotti del territorio.

