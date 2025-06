Grazie al brano "Notte", la nuorese Silvia Lovicario, è tra gli otto vincitori della XXXVI edizione di Musicultura in programma a Macerata sino a sabato. L'artista che fonde alternative rock, pop, influenze ambient e un tocco di soul sarà in scena allo Sferisferio in due serate seguite anche dai diversi canali della Rai.

Il prestigioso concorso nazionale che promuove gli artisti giovani ha avuto quest'anno tra i giurati Enzo Avitabile, Claudio Baglioni, Diego Bianchi, Francesco Bianconi, Luca Carboni, Carmen Consoli, Simone Cristicchi, Gaetano Curreri, Teresa De Sio, Cristina Donà, Giorgia, La Rappresentante di Lista, Ermal Meta, Mariella Nava, Piero Pelù, Vasco Rossi, Ron, Tosca, Paola Turci e Roberto Vecchioni.

Questi gli altri artisti che concorreranno al titolo di vincitore assoluto che mette in palio 20 mila euro: Alessandra Nazzaro (Napoli) - Ouverture; Elena Mil (Milano) - La ballata dell’inferno; Frammenti (Treviso) - La pace; Ibisco (Bologna) - Languore; ME, JULY (Benevento) - Mundi; Moonari (Roma) - Funamboli; Abat-jour (Rieti) - Oblio.

I vincitori di Musicultura sono il frutto di una lunga selezione cominciata nel novembre scorso con il vaglio delle 2.352 canzoni iscritte al Concorso. Gli ascolti hanno richiesto oltre tre mesi di tempo; dopodiché le 60 proposte più meritevoli sono state convocate per esibirsi dal vivo di fronte al pubblico nel corso delle Audizioni Live: 10 serate sold out al Teatro Lauro Rossi di Macerata (5.000 spettatori), seguite da 2 milioni di utenti in streaming. Al termine delle Audizioni Live, la direzione artistica di Musicultura ha proclamato e presentato ufficialmente i 16 artisti finalisti nell’ambito di due concerti al Teatro Persiani di Recanati, trasmessi in diretta da Rai Radio1. Tra questi anche il sassarese Nilo. Le canzoni finaliste sono raccolte nel CD Compilation “Musicultura XXXVI ed. 2025”.

© Riproduzione riservata