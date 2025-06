La musica sinfonica approda sulla Riviera del Corallo. L'ente Marialisa de Carolis ha stretto con Comune di Alghero e Fondazione Alghero una collaborazione per i grandi eventi, ponendo le basi per un progetto pensato per ampliare ulteriormente l’offerta culturale dell’Isola. Primo imminente appuntamento: i "Carmina Burana" di Orff nell’ Arena del porto di Alghero.

Il concerto del 1° luglio avrà come protagonisti l'orchestra dell'ente sassarese, diretta da Francesco Tosi, il coro dell'ente de Carolis (comprese le voci bianche) e il Coro del Friuli Venezia Giulia. L'appuntamento di Alghero seguirà quello del 28 e 29 giugno in piazza d'Italia a Sassari.

Intanto ha riscosso notevoli consensi e richieste di bis il concerto di sabato sera al Comunale che ha visto sul palco sassarese ben due vincitori del Premio Paganini: il violinista Giuseppe Gibboni e il violinista Massimo Quarta che ha anche diretto l'orchestra dell'ente de Carolis.

© Riproduzione riservata