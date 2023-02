Oggi, 15 febbraio, il Museo nazionale della scienza e della tecnologia “Leonardo da Vinci” di Milano compie 70 anni. La sua apertura risale al 1953 e attualmente, con i suoi 50mila metri quadrati complessivi – la sede è in via San Vittore - è il più ampio museo tecnico-scientifico del nostro Paese, nonché uno dei maggiori in Europa.

Al suo interno la più grande collezione al mondo di modelli di macchine realizzati a partire da disegni di Leonardo da Vinci.

Si possono ammirare 16mila beni storici e in particolare una vasta collezione di modelli di macchine realizzati a partire da disegni di Leonardo: la gru girevole, la macchina battipalo, lo scafandro, un telaio automatico in legno perfettamente funzionante.

Nell’area esterna, invece, si trova il sottomarino Enrico Toti, primo costruito in Italia dopo la Seconda guerra mondiale e varato nel 1967. Al museo è stato portato nel 2005 con un lungo e spettacolare viaggio via mare e via terra.

