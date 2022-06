Si svolge oggi a Sinnai la seconda edizione della manifestazione "Le radici della legalità", ideata e promossa dalla classe 2^H della scuola primaria di via Caravaggio. Nel 2021 le piccole alunne e i piccoli alunni scrissero una lettera al sindaco Tarcisio Anedda chiedendo che venisse individuata un'area verde da dedicare alle vittime degli attentati di stampo mafioso e, in particolare, all'agente Emanuela Loi, prima donna che perse la vita in servizio. Per l'occasione, l'Istituto comprensivo n° 2 e l'Amministrazione comunale scelsero di riqualificare l'area verde adiacente al plesso di via Caravaggio e di piantare degli ulivi in ricordo delle vittime. Quest'anno la manifestazione, su richiesta delle bambine e dei bambini, si ripete al fine di mantenere sempre viva l'attenzione delle scuole e della comunità verso un tema così importante come quello del contrasto alla mafia.

L'evento vuole rappresentare, inoltre, un momento di riflessione e un'occasione di sensibilizzazione sul prezioso valore della legalità. Durante la manifestazione, verrà inaugurata una composizione di fiori di pietra creata dalla classe con l'obiettivo di abbellire l'area verde, dotandola, ogni anno che verrà, di nuovi elementi di decoro.

Oltre alle scuole e all'Amministrazione comunale, l'evento prevede la partecipazione del Questore di Cagliari, Paolo Rossi, del Questore di Oristano, Giuseppe Giardina, di diversi agenti che conducono le attività progettuali sulla legalità con la scuole e di una rappresentanza della Scuola di Polizia C.A.I.P. di Abbasanta.

