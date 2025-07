C hi bazzica YouTube, ed è identificato dall’algoritmo come una persona non più nel fiore degli anni, fra un vecchio spezzone di Lino Banfi e i racconti di un ex della banda della Magliana ogni tanto si becca un video di esercizi ginnici ispirati a un commando militare e roba del genere. C’è il disegno di un vecchio malvissuto che ha una barbona bianca, non si sa se da hipster o da Babbo Natale, e degli addominali assurdamente scolpiti. E sotto c’è la raccomandazione di fare per dieci giorni quegli esercizi per “diventare così”. È chiaro che non li farà nessuno (poi magari “diventi così” nel senso che ti rimane la panza da maresciallo ma ti spunta la barba da Altiero Spinelli, e non sono tempi) però potremmo trarre spunto per girarla sul civico e proporre una ginnastica semplice per diventare garantisti in tre lezioni. Primo giorno: guardate la foto dell’australiana condannata all’ergastolo per aver ucciso coi funghi velenosi la famiglia dell’ex marito. Lineamenti minuti e mento sfuggente, sguardo fra il torvo e lo spaventato, pallore malsano. Una faccia da galera, dai. Secondo giorno: non si riesce a capire il movente, concepite la possibilità che sia innocente. Terzo giorno: immaginate per dieci secondi di dover passare il resto dei vostri giorni in galera, e chiedete a un amico di farvi una foto fra il nono e il decimo secondo. Poi guardatela. E immaginatevi su un giornale.

