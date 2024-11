Uno dei tanti paesi dei centenari della Sardegna apre le sue cortes per Autunno in Barbagia 2024. Appuntamento per il 9 e 10 novembre. Ovodda è un centro che ha tante storie da raccontare, le domus de janas e i menhir vicino al rio Aratu testimoniano la presenza delle civiltà autoctone che lo abitarono nella preistoria. I dieci nuraghi e le quattro tombe dei giganti risalgono invece all’età del bronzo.

Ovodda con il suo patrimonio naturalistico è anche meta ideale per gli amanti dell’escursionismo che possono scegliere tra numerosi sentieri rinfrescandosi, lungo il camino, alle sorgenti che abbondano in tutta l’area.

IL PROGRAMMA

Nelle giornate di sabato e domenica

Arti e mestieri: esposizione delle lavorazioni artigianali, produzioni tipiche locali nelle varie Cortes Sos Ungrones de su Pane

Sa ^otta 'e su Pane: dimostrazione della preparazione e cottura del pane carasau nel forno a legna a cura della Parrocchia San Giorgio Martire, in via Martini

Visita dell’antico Mulino a cura dell’Amministrazione Comunale, in via Dettori

Sos Ungrones de Sos Pastores. Lavorazione del Formaggio a cura dell’Associazione Turistica Pro-Loco di Ovodda e dell’Associazione Avis Ovodda, in Piazza Gennargentu

Sos Ungrones de Sos Cadderis. Ferratura del cavallo a cura dell’Associazione Ippica Ovoddese, in via Vittorio Emanuele

Sos Ungrones de su Folk. L'Abito Tradizionale Ovoddese a cura de Su Sotzu de Ballu Orohole, in Piazza Gennargentu

Sos Ungrones de S’Arte. Laboratori creativi con pittori, scultori e artisti ovoddesi Negli spazi espositivi degli artisti Sos Ungrones de Sos Pizzoccheddos, laboratori di dolci tipici ovoddesi e pasta fresca

Giochi ispirati al passato a cura di ASD Erren, al Centro di Aggregazione Sociale in via Taloro

Grandi giochi in legno a cura dell’Associazione Lughenè, in Piazza di Chiesa, Via San Giorgio

Musica in Sos Ungrones. Musicale itinerante a cura del CCN Ovodda e Associazione Culturale Sonala

Luoghi da visitare

Sa domo de Su Massaiu. Visita della casa tipica del contadino a cura dell’Amministrazione Comunale. Via Trento

Mostra Museo della Scuola a cura dell’Amministrazione Comunale e Raffaele Cau Bua. Via Roma

Mostra dei Paramenti Sacri a Cura della Parrocchia San Giorgio Martire di Ovodda. Salone Parrocchiale Via San Giorgio

L'Abito Tradizionale Ovoddese a cura de “Su Sotzu de Ballu Orohole”, Piazza Gennargentu

Ricordi del passato. Loc. Sa Terrarba di Toni Soru

Sabato 9 novembre

Ore 10:30

Apertura delle Cortes

Sa ^otta 'e su Pane. Dimostrazione della preparazione e cottura del pane carasau nel forno a legna a cura della Parrocchia San Giorgio Martire

Dalle ore 11:00

Intruttamos Paris. Laboratorio di dolci tipici ovoddesi sospiros, con i bambini della Scuola dell’infanzia e la primaria, a cura dell’ASD ERREN presso Centro di Aggregazione Sociale Via Taloro.

Dalle ore 15:30

Laboratorio di dolci tipici ovoddesi le fruttinas, con i bambini e i ragazzi delle scuole dell’infanzia, primaria e di secondo grado a cura dell’ASD ERREN, nel Centro di Aggregazione Sociale.

Lavorazione del Formaggio a cura dell’Associazione Turistica Pro-Loco di Ovodda e dell’Associazione Avis Ovodda. Piazza Gennargentu.

Balli e canti della tradizione ovoddese.

Accompagneranno i visitatori durante la scoperta delle cortes con Antonio Marongiu e Renato Cuga, il gruppo folk e mini-folk “Oleri” e Su “Sotziu de ballu Orohole”.

Musicale itinerante a cura del CCN Ovodda e Associazione Culturale Sonala.

Domenica 10 novembre

Ore 10:30

Apertura delle Cortes

Ore 11:00 Convegno Cibo e Comunicazione: la promozione dell’identità e del territorio attraverso i piatti tipici.

A seguire dimostrazione della lavorazione de Sos Pitzudos

Dalle ore 10:30

Intruttamos Paris Laboratorio di pasta fresca per bambini e ragazzi a cura dell’ASD ERREN. Centro di Aggregazione Sociale Via Taloro.

Sa ^otta 'e su Pane Preparazione e cottura del pane carasau nel forno a legna a cura della Parrocchia San Giorgio Martire, Via Martini.

Lavorazione del Formaggio a cura dell’Associazione Turistica Pro-Loco di Ovodda e dell’Associazione Avis Ovodda. Piazza Gennargentu.

La Ferratura del Cavallo a cura dell’Associazione Ippica Ovoddese - Via V. Emanuele.

Balli e canti della tradizione ovoddese con Antonio Marongiu e Renato Cuga, gruppo folk e mini-folk “Oleri”, Coro Polifonico Zente Sarda, Coro Osseli, Su “Tenore Zorghi Matteoli” e Su “Sotziu de balluOrohole”.

Intrattenimento musicale itinerante a cura del CCN Ovodda e Associazione Culturale Sonala.

