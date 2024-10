Nel fine settimana del 12 e 13 ottobre tocca a Tonara aprire le sue Cortes per Autunno in Barbagia 2024. Cittadina conosciuta per il torrone, le tradizioni artigianali e per gli splendidi panorami che abbracciano le montagne del Gennargentu.

Le antiche case e i cortili storici del borgo ospiteranno mostre di artigianato e artistiche e degustazioni di prodotti tipici. Gli artigiani mostreranno la loro abilità nelle tecniche di lavorazione tradizionale del legno, nella produzione di campanacci (sinmbolo della tradizione pastorale, realizzati con tecniche tramandate di generazione in generazione) e, ovviamente, del delizioso torrone, famoso in tutta Italia, a base di miele, albumi e frutta secca. I visitatori potranno gustarlo e ammirarne la preparazione dal vivo. Possibile inoltre degustare altri prodotti tipici come formaggi, salumi e dolci tradizionali, il tutto accompagnato da del buon vino locale.

Tonara è inoltre immersa in uno scenario suggestivo, circondata com’è dalle montagne del Gennargentu e da foreste di castagni, noccioli e querce. Per gli amanti della natura ci sono quindi anche escursioni e panorami mozzafiato da non perdere. Caratteristiche le montagne che circondano il paese, con le loro rupi calcaree, poi le splendide foreste del Gennargentu. Tra i percorsi più suggestivi (da fare a piedi, in mountain bike o a cavallo) le ascese al Monte Muggianeddu e alla Conca Gianni Fais, dove da altezze di quasi 1.500 metri si può godere di panorami mozzafiato ammirando la flora e fauna tipiche. Luoghi ideali anche per fare birdwatching.

(Unioneonline)

