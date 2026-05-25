Oggi su Ricette sarde parliamo di un primo particolarmente adatto a questi giorni di regate della Coppa America e non solo: il risotto ai frutti di mare.

Per parlarne abbiamo contattato Roberto Cinus, titolare del ristorante ‘Crackers’ di Cagliari.

INGREDIENTI - «Cozze, vongole, seppiette tagliate sottili, code di gamberi tagliate sottili. A piacere si può aggiungere qualche granchietto».

PREPARAZIONE – «Si fanno soffriggere i frutti di mare con aglio e prezzemolo, sí aggiunge quindi il riso a crudo, si fa rosolare insieme ai frutti di mare.

Si aggiunge un goccio di vino bianco e quando il vino evapora, si aggiunge dell’acqua o un brodo fatto con le teste di pesce.

Poi noi prepariamo una bisque, sí aggiunge l’acqua delle cozze e delle vongole per dargli ancora di più sapore di mare.

La cottura va avanti per una ventina di minuti, poi quando il riso si asciuga e fa “l’onda”, é amalgamato bene ed è pronto».

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