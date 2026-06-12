Oggi su Ricette Sarde parliamo della Gallina alla Vernaccia (Puddichina cun Carnaccia), un secondo piatto rustico tipico della tradizione sarda. Originario dell’area centro-occidentale dell’Isola, si è col tempo diffuso anche nella zona meridionale.
Tempo: 2 ore e 30 minuti
Difficoltà: media
Ingredienti: gallina sarda ruspante 1,2 kg; vino Vernaccia 1 bicchiere, cipolla 1, prezzemolo 1 mazzetto, olio extravergine d’oliva 4 cucchiai, noce moscata, sale e pepe; pane civraxiu abbrustolito a fette; per la variante: rigaglie.

Preparazione
• Bruciacchiare rapidamente la gallina già ripulita sul fornello, per eliminare l’eventuale residua peluria, poi lavarla ancora e asciugarla (10 minuti).
• Soffriggere a fuoco basso, in una casseruola ampia e con un po’ d’olio, la cipolla ben tritata, per 4 minuti.
• Tagliare la gallina a pezzi, aggiungerli al soffritto e rosolarli da ogni parte per 10 minuti, alzando un po’ la fiamma.
• Appena la carne è dorata, bagnare con il vino e far sfumare a fiamma viva per 5-6 minuti circa, poi irrorarla con poca acqua.
• Regolare di sale e di pepe, condire con noce moscata, mescolare, coprire e cucinare a fuoco basso per 45 minuti; verificare se si sta asciugando troppo, ed eventualmente aggiungere altra acqua.
• Continuare per altri 30 minuti e alla fine aromatizzare con il prezzemolo tritato.
• Abbrustolire il pane (5 minuti) e servire caldo sulle fette, irrorando tutto con il sughetto.
Variante
Richiedere le rigaglie in macelleria, tritarle finemente e soffriggerle insieme alla cipolla; il restante procedimento rimane identico.
Vino consigliato
Rosato della Valle del Tirso IGT.

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