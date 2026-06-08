Oggi su Ricette sarde parliamo di un piatto fresco perfetto per l’estate: il sashimi di tonno con gazpacho di melone e anguria.

Per conoscere meglio questa preparazione abbiamo contattato Valerio Marroccu, chef del ristorante Malro di Parigi.

INGREDIENTI

400 g di anguria, 400 g di tonno abbattuto, 300 g di melone cantalupo, ½ peperone rosso, 30 g di cipolla rossa, 1 cucchiaino di aceto bianco, 1 cucchiaio di olio extravergine d’oliva, Sale q.b, Pepe q.b, Olio al basilico q.b, Germogli di coriandolo q.b.

PREPARAZIONE

«Con uno scavino ricavare alcune palline di melone e anguria e tenerle da parte per la decorazione. Con la restante polpa di melone e anguria preparare il gazpacho: frullare insieme la frutta, il peperone rosso, la cipolla, l’aceto bianco, l’olio extravergine d’oliva, sale e pepe fino a ottenere una consistenza liscia e vellutata. Se necessario, passare al colino e conservare in frigorifero fino al momento di mangiarlo. Tagliare il tonno crudo a fettine sottili e condirlo con olio extravergine d’oliva, sale e pepe. Disporre le palline di melone e anguria e adagiarvi il tonno condito. Versare il gazpacho ben freddo e completare con qualche goccia di olio al basilico e germogli di coriandolo».

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