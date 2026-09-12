Oggi su Ricette Sarde parliamo dei frati fritti alle patate (parafrittus cun patata), un dolce nato a Ulassai e diffuso in Ogliastra.

Tempo: 3 ore e 20 minuti, più 2-3 ore di lievitazione

Difficoltà: media

Ingredienti: farina 00 1 kg; latte circa 500 cl; uova 6; patate 400 g; zucchero 4 cucchiai; lievito in polvere per dolci 25 g (una bustina); arance 2; limone 1; acquavite 1 bicchierino e mezzi; sale; olio extravergine d’oliva per friggere, zucchero semolato (per condire).

Preparazione

• Sbucciare le patate (6 minuti) e lessarle per 25 minuti in acqua bollente non salata; farle raffreddare e poi schiacciarle con lo schiacciapatate (8 minuti).

• Grattugiare le scorze degli agrumi, spremere il succo della arance (8 minuti).

• Mescolare lo zucchero e le uova intere con lo sbattitore elettrico, fino a ottenere una crema spumosa (15 minuti); unire la farina e quasi tutto il latte tiepido, aggiungendolo a poco a poco; intanto mettere il lievito in un bicchiere con il restante latte tiepido, per scioglierlo.

• Continuare aggiungendo all’impasto uova e zucchero; una volta ottenuta una pasta morbida, in 15 minuti di lavorazione, completare con le patate e lavorare ancora a lungo (30 minuti).

• Concludere con il lievito, il pizzico di sale, l’acquavite, le scorze grattugiate delle arance, del limone e tutto il succo delle due arance; ottenere un impasto ben malleabile ed elastico, eventualmente regolando con un po’ di farina o con dell’altro latte, e lavorare ancora per 20 minuti.

• Mettere a lievitare per 2 ore in luogo caldo, o anche 3 ore in inverno, finché raddoppia più o meno di volume.

• Eseguire la prova della lievitazione friggendo una pallina di pasta: se sale subito a galla e si gonfia, si può procedere.

• Con le mani bagnate, prendere un po’ di pasta e ottenere dei cordoncini spessi circa due dita e con una lunghezza di 10-12 cm, unirne i capi e poggiarli sul tavolo infarinato (30 minuti).

• Friggerli in olio caldo e far sgocciolare su carta per alimenti; condire con zucchero semolato quando sono ancora caldissimi e servire subito (30 minuti).

Vino consigliato

Bianco Semidano passito

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