Oggi su Ricette sarde vi spieghiamo come preparare sa coccoi prena, la focaccia ogliastrina con patate e menta. Piatto nato a Jerzu, è diffuso in tutta l’Ogliastra ma anche nel Sarrabus, nelle aree centro-orientali e sud-orientali dell’Isola.

Tempo: 2 ore e 25 minuti; 2 ore in più in inverno

Difficoltà: media

Ingredienti: farina 00 1 kg, semola rimacinata 250 g, lievito di birra 25 g; patate 1 kg, cipolla 1, cagliata acida sarda salata (casu axedu saliu o frue salia) 60 g, menta fresca 2 cucchiai di foglie tritate, aglio 2 spicchi, olio extravergine d’oliva mezzo bicchiere, sale.

Preparazione

• Sciogliere il lievito in mezzo bicchiere d’acqua calda (3 minuti); unirlo alle farine e impastare per 20 minuti; ottenere una palla, infarinarla, avvolgerla in un canovaccio e farla lievitare per 1 ora in luogo caldo; in inverno occorrono anche 3 ore, fin quando raddoppia o quasi di volume.

• Lessare le patate con la buccia in abbondante acqua fredda, misurando da quando bolle 25 minuti (in totale 40 minuti); raffreddarle immergendole in acqua corrente, sbucciarle e schiacciarle con lo schiacciapatate (8 minuti).

• Tritare aglio e cipolla (2 minuti) e soffriggerli per 4 minuti nell’olio; spegnere, aggiungere la purea di patate, la menta fresca e la cagliata schiacciata con una forchetta; mescolare per 3 minuti con un cucchiaio di legno.

• Riprendere l’impasto, lavorarlo per 5 minuti, poi stendere una sfoglia spessa mezzo cm sul tavolo infarinato.

• Ricavare dei dischi da 16 cm di diametro e poggiarli in un contenitore di 10 cm, sollevando i bordi per 3 cm; sistemare al centro 3 cucchiai di ripieno, compattandolo per non far rimanere parti vuote (25 minuti in tutto).

• Allungare e arricciare le parti finali dei bordi sul ripieno, pizzicandoli fra loro e lasciandone scoperto solo qualche cm al centro; metterne un altro mezzo cucchiaio in questo spazio (5 minuti).

• Passare in forno, in una teglia ricoperta da carta da forno, per 30 minuti a 200° C, estraendo le focacce appena sono dorate a sufficienza.

• Servire caldo o tiepido.

Variante

Si può aumentare la quantità dellacagliata fino a 100 g, per ottenere un ripieno più saporito.

Vino consigliato

Rosso Cannonau di Jerzu.

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