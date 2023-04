Un tempo e ancora oggi è uno dei piatti simbolo della tradizione culinaria pasquale della Sardegna: stiamo parlando del Coccoi cun s’ou.

Storia e curiosità – Il pane coccoi con le uova è una delle ricette della cucina sarda tipiche del periodo di Sa Pasca Manna.

La sua forma richiama un sole raggiante, simbolo di vita, fertilità e rinascita. In origine nei paesi veniva preparato e poi donato in occasione della festa a familiari e parenti, come simbolo benaugurante di felicità e prosperità.

Ingredienti – Per quattro persone:

1 kg di semola

30 g di lievito madre

sale

acqua tiepida

quattro uova

Procedimento – Impastate la semola con il lievito madre stemperato in poca acqua tiepida. Lavorate a lungo, aggiungendo di tanto in tanto acqua tiepida leggermente salata.

Quando l’impasto sarà omogeneo ed elastico, copritelo e fatelo riposare per un paio d’ore.

Trascorso questeo tempo ricominciate a lavorare l’impasto, ricavandone dei cilindri allungati che modellerete a piacere, tagliuzzando la pasta con le forbici o con una rotellina dentata e creando con piccoli pezzi di impasto le decorazioni che preferite. Non dimenticate di ricavare degli “spazi” per inserire le uova (che devono essere fatte bollire per non più di tre minuti).

Poi sistemate i pani preparati su panni da cucina leggermente infarinati, copriteli e fateli lievitare per almeno due ore.

Infine, spennellate i pani con il tuorlo di un uovo, infornate a 250° e cuocete per tre quarti d’ora.

Quando si prepara Su Coccoi con s’ou? – Potete prepararlo il venerdì santo o nella giornata del sabato prefestivo e servirlo in tavola sia il giorno di Pasqua che a Pasquetta. Oppure potete regalarlo, sempre in occasione della Pasca Manna, ai bimbi, come si faceva un tempo, al posto delle uova di cioccolato.

Varianti – Anziché il lievito madre può essere utilizzato il lievito di birra. Variabili sono anche le dimensioni: potete preparare un Coccoi grande oppure tanti “coccoetti” più piccoli.

