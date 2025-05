Oggi in Ricette sarde parliamo di un primo piatto molto gustoso diffuso in tutte le aree costiere dell’Isola: fregola con aragosta al vino rosso e pomodoro fresco (fregula cun aligusta e binu)

Tempo: 1 ora

Difficoltà: media

Ingredienti: fregola media 180 g, aragosta 800 g, pomodori 3, vino rosso Cagnulari 1 bicchiere, cipolle 2; prezzemolo qualche rametto; aromi per il fumetto (cipolla, sedano, carota); basilico qualche foglia per guarnire.

Preparazione

- Spolpare bene l’aragosta (6 minuti), poi versare tutti i resti in una pentola con 1,5 litri d’acqua e gli aromi elencati; far bollire per 30 minuti, e alla fine filtrare il fumetto; tenerlo da parte.

- Tritare la cipolla e soffriggerla in poco olio per 4 minuti, facendola imbiondire.

- Unire al soffritto tutta la polpa dell’aragosta ridotta a pezzi medi, poi bagnare con il vino; sfumare a fuoco vivo per 3 minuti.

- Aggiungere i pomodori sbucciati, privati dei semi e spezzettati (conservandone un po’ per la guarnizione finale) e passati nel passaverdure, salare e cuocere a fuoco basso per 10 minuti.

- Cucinare parzialmente la fregola per 8 minuti nel fumetto.

- Amalgamarla con la salsa; bagnare, se occorre, con altro fumetto; continuare a cuocere (sempre mescolando) a fuoco alto per 5 minuti o poco più, in base al tipo di fregola prescelto.

- Mescolare, verificare il sale e la cottura della fregola, aromatizzare con un po’ di prezzemolo tritato, guarnire con qualche cubetto di pomodoro fresco e con il basilico e servire caldo.

Vino consigliato

Rosso Carignano del Sulcis.

