Oggi in Ricette sarde vi parliamo di un dolce diffuso nell’entroterra dell’Isola, facile e veloce da preparare. La crema di ricotta al miele (pilli de arrescottu cun meli)

Origine: area centro-orientale e meridionale

Diffusione: entroterra dell’Isola

Tempo: 40 minuti, più il raffreddamento

Difficoltà: bassa

Ingredienti: ricotta 500 g, panna da montare 150 g, miele 1 bicchiere, mirto rosso 2 bicchierini; per condire e guarnire: zucchero a velo 1 cucchiaio, more 1 bicchiere; per il caramello: acqua 6 cucchiai, panna 30 g, burro 15 g, zucchero 120 g; per le varianti, noci, uva passa.

Preparazione

- Lavare le more (si possono cogliere anche quelle non del tutto mature, un po’ rosse e asprigne), poi sgocciolarle (3 minuti).

- Preparare il caramello, scaldando metà dell’acqua con lo zucchero e il burro in un pentolino, senza mescolare, per circa 5-6 minuti; appena si colora leggermente, spegnere e unire la panna, mescolando con una frusta a mano per 1 minuto; unire le more, il resto dell’acqua e rimettere sul fuoco basso, mescolando spesso ma delicatamente, per 10-12 minuti; infine lasciar raffreddare.

- Estrarre la ricotta dal frigo ben fredda; lavorarla con il miele fino a ottenere una crema liscia e morbida, usando le fruste elettriche a bassa velocità (5 minuti).

- Aggiungere il poco zucchero a velo, metà del liquore di mirto e mescolare ancora per 3 minuti.---

- Montare la panna (5 minuti) e incorporarla con delicatezza (si usa un cucchiaio di legno).

- Versare la crema in coppette, e ricoprirla con 1 cucchiaio di liquore di mirto; guarnire con le more caramellate (5 minuti).

- A questa preparazione si possono abbinare altre aromatizzazioni a scelta: per esempio, unire il liquore di mirto alla ricotta e procedere come descritto, infine ricoprire con uno strato di cacao amaro in polvere la crema (in questo caso, solo prima di servire).

- Tenere per almeno 2 ore in frigo o, in estate, nel congelatore; servire freddo. varianti

Per ottenere la ricetta tradizionale sarda (o una delle sue principali versioni), molto più semplice, lavorare la ricotta con lo zucchero e servirla fredda, con il miele leggermente intiepidito e versato sopra insieme al liquore.

Vino consigliato

Rosso Monica di Cagliari dolce.

© Riproduzione riservata