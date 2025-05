Oggi su Ricette sarde parliamo di un piatto di carne molto gustoso: le polpette di cinghiale.

Per conoscere meglio questa preparazione abbiamo contattato Andrea Chirra, titolare del Brew Pub Santu Jorgi di Bitti.

ORIGINI. «Ormai la carne di cinghiale è molto facile da trovare. Le polpette si possono fare sia al sugo che fritte».

INGREDIENTI. «Carne macinata di cinghiale, uova, sale, prezzemolo, aglio e pan grattato».

PREPARAZIONE. «Si macina la carne, si aggiunge un po’ di lardo di maiale, perché altrimenti la carne rimane troppo stopposa e asciutta, essendo un animale selvatico e avendo quindi pochi grassi. Su quattro chili di carne si aggiunge un chilo di lardo. Al macinato si aggiunge poi il sale, il prezzemolo, l’aglio e le uova in modo che si amalgami il tutto. Si aggiunge il pan grattato. Si formano quindi le polpettine, di circa 3 centimetri di diametro, si passano nel pan grattato in modo che, quando vengono fritte rimangano dorate esternamente. Per friggerle si immergono nell’olio di semi di girasole che garantisce una cottura più veloce: devono friggere per circa 5 minuti. Sono ottime da servire in dei taglieri di legno con delle patate fritte locali. Abbiamo constatato che sono molto apprezzate, anche perché sono buone e sane».

CONSIGLI. Le polpette si possono accompagnare con l’ottima birra artigianale prodotta dal Brew Pub Santu Jorgi.

