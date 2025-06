Oggi in Ricette sarde vi spieghiamo come preparare le lumache alla campidanese (Sinzigorrus a sa campidanesa). Piatto originario del Campidano, come suggerisce il nome, è diffuso nell’area centro-occidentale e meridionale dell’Isola. Una ricetta di lumache in bianco, meno diffusa e utilizzata di quella in rosso.

Tempo: 2 ore e 20 minuti, più l’eventuale spurgatura

Difficoltà: media

Ingredienti: lumache 1 kg; aglio 3 spicchi, prezzemolo mezzo mazzetto, basilico 5 foglie;

olio extravergine d’oliva 6 cucchiai, sale, pepe; aceto; per la variante, pomodori freschi

500 g.

Preparazione

- Immergere le lumache in acqua salata e aceto, cambiandola varie volte nel giro di 1 ora per eliminare tutta la bava.

- Sciacquarle infine sotto il rubinetto per alcuni minuti; lasciarle a bagno e attendere che fuoriescano dal guscio, poi scolarle (15-20 minuti).

- Lessarle in acqua poco salata per 35 minuti, versandole quando è ancora fredda, in modo che restino fuori; alla fine scolarle.

- Avviare il soffritto nell’olio, con prezzemolo, basilico e aglio ben tritati, sul fuoco basso per 4 minuti.

- Immettere le lumache, salare, pepare e rosolarle per qualche minuto.

• Cucinare sempre mescolando per 10 minuti, poi bagnare con poca acqua e continuare per altri 10-15 minuti, facendo consumare bene il sugo.

• Regolare di sale e servire caldo.

Variante

Unire al soffritto e alle lumache rosolate i pomodori tagliuzzati, dopo averli sbucciati, privati dei semi e passati nel passaverdure. Se le lumache sono selvatiche, si devono far spurgare per 3 giorni.

Curiosità

La ricetta delle lumache “in bianco” qui proposta è tipicamente campidanese, anche se risulta meno diffusa e utilizzata di quella “in rosso”

Vino consigliato

Rosso Carignano del Sulcis.

