Oggi su Ricette sarde parliamo di una ricetta tipica di Seulo: su pistoccu e nuxi.

Per conoscere meglio questa preparazione abbiamo contattato Elisa Deiana della ditta Stefano Secci di Seulo.

ORIGINI. «Si tratta di una ricetta tramandata da generazioni. Penso che sia nata proprio perché in paese ci sono molte piante di noci. Anticamente si preparava soprattutto nelle occasioni speciali come i matrimoni: erano i dolci tipici del paese, uniche risorse di quei tempi. Ormai è diventato un dolce che si consuma tutto l’anno, in ogni occasione».

INGREDIENTI. «Noci, albumi d’uovo, zucchero, limone».

PREPARAZIONE. «Si impastano le noci, gli albumi, lo zucchero e il limone. A questo punto, si formano dei rettangoli che si possono subito infornare: per la cottura sono necessari circa 10/15 minuti: la temperatura del forno è variabile, a seconda del forno che si utilizza, ma di media si cuociono a 190°. Una volta tolti dal forno si lasciano raffreddare e sono pronti per essere serviti. Questi dolci sono l’ideale per i celiaci, ma se si vuole si possono aggiungere un po’ di glassa e la diavolina colorata».

CON QUALE VINO CONSUMARLI. «Si possono accostare ad un marsala o comunque ad un vino dolce».

