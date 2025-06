Per Ricette sarde ecco i segreti per la preparazione delle cozzule, specialità tipica sarda che a seconda della zona dell’Isola viene declinata in diverse varianti.

INGREDIENTI - 500 grammi di semola, 2 grammi di lievito disidratato, 150 gr di gerda, 40 grammi di strutto, 4 grammi di sale, 350 ml di acqua.

PREPARAZIONE - Si comincia impastando la semola, il lievito, lo strutto, il sale e l’acqua. Si lascia quindi riposare l’impasto per circa un’ora. Successivamente si aggiunge la gerda, si formano dei panetti e si lasciano lievitare affinché aumentino di volume, fino a raddoppiarlo.

A questo punto si ricoprono i panetti con la semola e quindi si infornano. Nel forno si tengono per circa mezz’ora a 200°.

VARIANTI - Oltre a questa ricetta salata, è possibile preparare le cozzule anche nella loro variante dolce, aggiungendo nell’impasto lo zucchero e la scorza grattugiata di limoni e arance.

A seconda dei gusti, insieme alla gerda, si possono aggiungere uva sultanina e noci tritate e tostate.

© Riproduzione riservata