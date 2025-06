Oggi su Ricette sarde parliamo di un gustoso contorno semplice da preparare e diffuso nell’entroterra dell’Isola, originario dell’area centro-orientale: i funghi porcini al forno con patate e casizzolu, delizioso formaggio sardo a pasta filata (Cardulinu ’e monte cun patata e casizzolu).

Origine: entroterra centro-orientale

Diffusione: entroterra dell’Isola

Tempo: 1 ora e 30 minuti

Difficoltà: bassa

Ingredienti: funghi porcini freschi 400 g, patate 600 g, casizzolu 250 g, pangrattato 3

cucchiai, aglio 2 spicchi, prezzemolo 1 mazzetto, olio extravergine d’oliva 10 cucchiai,

vino bianco mezzo bicchiere, sale, pepe bianco.

Preparazione

- Lavare e sbucciare le patate lasciandole intere (4 minuti), coprirle di acqua fredda e lessarle in una pentola con acqua debolmente salata per 20 minuti, misurando da quando bolle (per un totale di 35 minuti).

- Ripulire con un pennello e un panno i funghi; affettarli finemente, gambi inclusi (6 minuti).

- In una padella con poco olio già caldo, soffriggere a fuoco medio uno spicchio d’aglio intero finché non imbiondisce (3 minuti).

- Unire i funghi e rosolarli per altri 3 minuti, a fuoco vivo; salare, pepare e mescolare; abbassare la fiamma e far consumare per qualche minuto l’acqua di vegetazione, poi spegnere.

- Tritare lo spicchio d’aglio avanzato insieme al prezzemolo (3 minuti).

- Ridurre il casizzolu a fettine non tanto sottili (3 minuti)

- Rivestire una teglia con carta da forno, irrorare il fondo con un filo d’olio e posizionare a strati, in quest’ordine, patate, trito aromatico, funghi e formaggio.

- Proseguire fino a terminare gli ingredienti; irrorare con il vino (6 minuti).

- Distribuire sulla superficie della preparazione l’olio rimasto, coprire la teglia con un foglio di alluminio.

- Passare nel forno già caldo a 180° per 20 minuti.

- Eliminare il foglio d’alluminio, cospargere di pangrattato, rinfornare e proseguire per altri 10 minuti (se si dispone di un forno ventilato, accendere la ventola), poi servire caldo.

Vino consigliato

Bianco d’Ogliastra IGT

