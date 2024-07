La piscina Su Tuvu Nieddu (la Tana Nera) è una delle più belle piscine naturali in Sardegna: un luogo unico nel suo genere, un’oasi di silenzio circondata dalle rocce.

Le piscine naturali di Su Tuvu Nieddu

Si trova nel bosco di Niala, tra le montagne di Ussassai, adiacente alla foresta demaniale di Montarbu tra rigogliose distese di lecci e macchia mediterranea solcate da torrenti che generano cascatelle. Tra cui appunto le piscine naturali di Tuvu Nieddu, dove, durante la stagione calda, si può fare un bagno rinfrescante. In primavera si ammirano alcuni sentieri tingersi di rosa, grazie alla fioritura delle peonie.



Come arrivare alle piscine naturali di Ussassai

Niala è raggiungibile attraverso diversi percorsi con vista sui caratteristici tacchi ogliastrini, tra i quali anche il sentiero Italia, nel tratto Z20. Oppure dal sentiero delle Aquile - a ovest di Gairo Taquisara -, attraversando la località is Tostoinus. Parte del bosco è attraversata dai binari, lungo i quali fino a poco tempo fa transitava il Trenino Verde nella tratta Mandas – Arbatax. Per arrivare alla piscina naturale Su Tuvu Nieddu basta seguire a piedi il sentiero che parte dal punto di ristoro e arriva a rio San Girolamo. Il percorso continua e risale l’argine sinistro del torrente fino a scendere in questa particolare piscina.

Consigli utili

Il percorso di trekking è molto semplice, ma come sempre l’ideale è portare scarpe chiuse, indossare un cappellino e avere con sé dell’acqua.

