Ecco le più belle piscine naturali in Sardegna, assolutamente tra i luoghi da visitare.

Su Tuvu Nieddu a Ussassai – La foresta di Niala nasconde la piscina di su Tuvu Nieddu, un angolo di pace circondato da alte rocce che sgocciolano. Un luogo unico nel suo genere.

Sa Stiddiosa a Seulo – Il Flumendosa nasce impetuoso dalle propaggini meridionali del Gennargentu. Ancora ruscello, al confine fra le Barbagie di Seulo e Belvì, è alimentato da una parete calcarea sgocciolante, ricoperta di capelvenere, e disegna spiaggette e piscine naturali. È il paesaggio dai tratti tropicali de sa Stiddiosa, più che una cascata, una fitta pioggerella, uno stillicidio il cui nome in sardo significa, appunto, “sgocciolante”.

Is Praneddas a Sant'Antioco – Is Praneddas è un luogo suggestivo. Non agevole da raggiungere, è caratterizzata da un arco di roccia soprannominato “arco dei baci” posto su di un canale poco profondo che conduce a una piscina naturale profonda circa 5 metri. Canale e piscina sono attorniate da rocce sopra cui dispongono i bagnanti. Nuotando al di sotto dell’arco dei baci si passa verso una zona con fondali suggestivi e profondi, riccamente caratterizzati, adatti ad essere perlustrati con una maschera da sub.

Cane Malu a Bosa – Cane Malu si trova a tre chilometri dal borgo medievale di Bosa. La piscina naturale sorge sulla punta di Cabu d’Aspu, a pochi passi da Bosa Marina, dove inizia il tratto settentrionale del litorale bosano, in direzione Capo Marargiu. Si raggiunge al termine di una camminata di circa dieci minuti lungo un sentiero che, partendo dal porto fluviale sulla foce del Temo, costeggia il mare passando su scogliere di trachite bianca, la pietra caratteristica locale. Ed è proprio il particolare tipo di roccia a rendere lo scenario lunare, un paesaggio surreale e candido, cui fa da contraltare l’intenso turchese del mare. Innumerevoli mareggiate, sospinte dalla forza del maestrale, hanno scavato e modellato la trachite nei millenni, creando la forma di una grande “vasca”, delimitata da una striscia di roccia. Il lembo bianco di trachite ricorda la coda di un cane, specie quando il mare è agitato, da qui il nome: “cane cattivo”.

Piscine di Monte Ferru a Gairo – Capolavori tra mare e montagna. A pochi passi dai “gioielli” costieri di Gairo Sant’Elena e dalla marina di Cardedu, procedendo verso il versante orientale del Monte Ferru, la cima “costiera” più alta in Sardegna, ci si ritrova in mezzo a uno spettacolo della natura. Dalla sorgente su Accu ‘e s’Axina, acque cristalline si incanalano verso valle creando in successione cascatelle, con salti di qualche metro, e “riposandosi” in vasche di porfido rosso di varia larghezza e profondità. Il loro nome è piscine di Monte Ferru, ma sono note anche come piscine naturali di Coccorrocci. Lo scenario è incantevole. Le piscine appariranno al termine di un intreccio di lecci, ginepri e oleandri. Le acque pure, limpide e freschissime sono ideali per un bagno rigenerante, specie durante l’afa estiva, cullati dal dolce suono delle cascatelle.

