Dove si trova la Costa Paradiso? Costa Paradiso è una rinomata borgata turistica nel territorio di Trinità d’Agultu e Vignola, raro caso di Comune formato dall’unione di due località, la prima nell’entroterra, la seconda sulla costa, all’estremo limite occidentale della Gallura. Qui si trovano le più meravigliose spiagge del Nord Sardegna.

Tra le spiagge più belle della Costa Paradiso c’è Li Cossi, piccolo ‘gioiello’ che si apre in una cala riparata dal vento, chiusa da scogliere di trachite rosa, che si stagliano imponenti sul mare e avvolgono la caletta disegnando forme particolari. Il fondale è sabbioso, basso e dolcemente digradante vicino alla riva, particolarmente adatto alla balneazione e ai giochi dei bambini. Un po’ più a largo diventa spettacolare e pescoso, apprezzato dagli amanti di immersioni subacquee e snorkeling. Una rigogliosa e variegata vegetazione mediterranea con varie sfumature di verde e profumi intensi impreziosiscono questo piccolo angolo solitario del nord Sardegna.

Ci sono anche altri affascinanti tratti di Costa Paradiso, oasi turistica a metà strada tra Santa Teresa Gallura e Castelsardo, sulla provinciale costiera 90. Cosa vedere? Uno spettacolare itinerario di trekking, circa sette chilometri di camminata (un'ora), su sentiero naturale e impegnativo nei tratti particolarmente rocciosi e perché non è presente nessuna segnaletica, collega Li Cossi a Li Tinnari, passando per le splendide calette di Porto Leccio. La spiaggia, a forma di doppio arco, è composta di conchiglie sminuzzate, granelli di granito e ciottoli tondi, circondata da profumata macchia mediterranea e bagnata da acque color smeraldo. Mentre le cale sono perfette per le immersioni subacquee. Bellissima è Cala Sarraina.

Nel cammino si trovano dune e distese di quarzo e si attraversa una fitta macchia mediterranea, quasi una foresta. Poi in auto, a sei chilometri da Trinità, si giunge al pittoresco borgo balneare di Isola Rossa, detto così dal colore dell’isolotto che le sta di fronte. Qui risplendono, tra il verde chiaro di acque cristalline e quello acceso della vegetazione, la spiaggia Longa e, senza soluzione di continuità, La Marinedda, stupende dune di sabbia leggera e bianca, incastonata tra imponenti scogliere di granito rosso. È meta abituale di appassionati di windsurf, nonché sede ogni anno ad agosto di gare internazionali di specialità. A chiudere la spiaggia da una parte Isola Rossa dall’altra punta Li Canneddi, dove si apre Cala Canneddi, un altro tratto di sabbia chiara, fine, sulla battigia mista a sassolini multicolori. Vicine sono altre insenature mozzafiato, Cala Rossa e la solitaria e appartata Li Feruli, con sabbia color crema. A una decina di chilometri si entra in Anglona: inizia il litorale di Badesi, dove risplendono, tra le varie perle dai colori meravigliosi, Li Mindi, il cui panorama si apre verso l’Asinara, e la Baia delle mimose, distesa di sabbia candida incorniciata da dune e solcata da tavole di kite e windsurf.

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata