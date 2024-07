Uno dei luoghi da visitare della Sardegna è sicuramente il Castello di Burgos, noto anche come Castello del Goceano, suggestivo e al centro di leggende.

La storia del Castello medievale di Burgos – Il maniero fu costruito, arroccato su una rupe alle pendici del Monte Rasu, attorno al 1134, per volontà di Gonario I di Torres.

È realizzato con blocchi di granito e pietre, rivestiti di mattoni, e spicca per la sua torre maestra alta 16 metri. Nel cortile si trova l’ingresso a un vano sotterraneo, una grande cisterna intonacata e voltata a botte, destinata alle acque piovane, mentre a nord della torre sono presenti i resti di una serie di ambienti, che un tempo costituivano gli alloggi per soldati e servitù.

Dopo essere stata roccaforte dei giudici, passò nelle mani dei Pisani, dei Doria e degli Aragonesi. Quindi fu occupato dal crudele bandito Bartolo Manno e assediato dal marchese Cubello di Oristano. E ancora: nel XV secolo diede rifugio ad Antaldo d’Alagon e al visconte di Sanluri, in lotta contro gli aragonesi.

Secondo le fonti cadde in rovina nel corso del Cinquecento.

La leggenda che vive ancora oggi – Essendo stato teatro di numerose vicende, il maniero è anche protagonista di molte storie che ancora oggi si raccontano. Tra le tante, quella del fantasma che si aggirerebbe ancora tra le sue mura.

Secondo alcuni è lo spettro del giudice Guglielmo di Cagliari, che espugnò il castello dove il suo rivale Costantino di Torres aveva fatto rifugiare – nel 1194 – la moglie Prunisenda. Preso il maniero, Guglielmo violentò la nobildonna, ma poi se ne pentì e il suo fantasma si aggira ancora oggi senza pace chiedendo perdono.

Secondo altri il fantasma, che si palesa soprattutto nella notti di luna piena, è invece quello della sfortunata Adelasia, moglie del giudice Barisione di Torres, fatto uccidere nel 1233 da Ubaldo Visconti. Rimasta vedova, con grande dolore, Adelasia andò poi in sposa a Enzo, figlio dell’imperatore Federico II. Ma quando Enzo venne fatto prigioniero decise di tornare al Castello di Burgos, dove morì in solitudine.

Come visitare il castello di Burgos – Per arrivare al Castello di Burgos – spiega il sito Sardegna Turismo – «è necessario lasciare la SS 129 al bivio per Ozieri. Superato il piccolo centro di Esploratu ci si trova a Burgos. Per raggiungere il castello, ubicato alla sommità del colle, bisogna addentrarsi nel centro storico.

Il contesto ambientale Il castello di Burgos si trova in cima a un picco granitico ai piedi del versante sud-ovest del Monte Rasu, a 647 m s.l.m., visibile anche da grande distanza, in un punto di importanza fondamentale per il controllo del territorio».

