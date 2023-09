Il Mandrolisai cuore dell’enologia sarda e capitale vitivinicola capace di attirare le attenzioni di esperti, professionisti, tecnici e appassionati del settore. L’annata 2023 del blasonato premio Wine and Sardinia organizzato a Sorgono ha restituito un quadro fedele dell’alto livello qualitativo raggiunto ormai dai vignaioli e dalle cantine dell’Isola. Grandi vini e soprattutto massima attenzione dei produttori nel creare valori enologici, preziosi ambasciatori della storia e della cultura della Sardegna. Sono stati 31 i riconoscimenti conquistati dalle cantine iscritte alla kermesse che di anno in anno si sta imponendo con successo tra gli eventi enologici nazionali. Un concorso di forte richiamo giunto all’ottava edizione, organizzato dalla Pro Loco col contributo di Comune, Regione e Ministero dell’Agricoltura. La cerimonia di premiazione è in programma dal 21 al 23 ottobre durante il Salone dei Vini Wine and Sardinia, in concomitanza con la vendemmia tradizionale organizzata per “Autunno in Barbagia”. Sarà un’occasione per incontrare i viticoltori, degustare i vini sul podio, scoprire altre interessanti produzioni regionali e seguire attivamente le masterclass in programma e le degustazioni guidate a cura dell’Associazione italiana sommelier della Sardegna.

LA GIURIA

Commissione esaminatrice. Foto Wine and Sardinia

A valutare le etichette isolane è stata chiamata una commissione altamente qualificata e di fama internazionale presieduta da Olivier Huot (Champagne), nato e cresciuto tra i vigneti di Epernay, capitale dello Champagne, dove guida l’azienda e il marchio Champagne Louis Huot che la sua famiglia ha fondato nel 1901; con lui i commissari di giuria: Valentino Tesi (Toscana), premiato con il titolo di Miglior Sommelier d’Italia e recentemente classificatosi tra i primi dieci sommelier al mondo; Simone Setti (Toscana), attualmente al timone della sua piccola azienda vitivinicola e precedentemente enologo ed agronomo a Bolgheri; Luigi Sarno (Campania) enologo e titolare della Cantina del Barone di Cesinali in provincia di Avellino, ha conquistato il Premio Giulio Gambelli 2018, miglior enologo under 40; Pierluigi Gorgoni, giornalista e sommelier, docente di Enologia e di Enografia Internazionale per Alma – Scuola Internazionale di Cucina Italiana di Gualtiero Marchesi.

IL PROGRAMMA Una vetrina dedicata al mondo vitivinicolo con una particolare attenzione alla promozione e al mercato. «Aziende vitivinicole, buyer, agenti, comparto Horeca, importatori, gestori di enoteche, proprietari di strutture ricettive e addetti del settore avranno l’occasione di promuovere il proprio business, incontrare nuovi clienti, accrescere la propria rete di contatti e sviluppare strategie aziendali proficue in un ambiente sereno e accogliente, progettato per agevolare la conoscenza reciproca e favorire le trattative commerciali», fanno sapere gli organizzatori. Sabato 21 alle 9.30 l’apertura del Salone dei Vini Wine & Sardinia con il saluti delle istituzioni e il talk: Prospettive di sviluppo enoturistico e promozione territoriale. Subito dopo le degustazioni guidate a cura dell’Ais Sardegna e le premiazioni dei vini dell’ottava edizione del Concorso enologico Wine and Sardinia svolto a luglio. Domenica 22, alle 9.30 apertura Salone dei Vini e convegno tecnico a cura dell'Assoenologi Sardegna e masterclass a cura del Corsorzio di tutela e valorizzazione Vernaccia di Oristano. Infine lunedì 23 alle 10 apertura Salone dei Vini per i soli addetti del settore, aziende, buyer, agenti, tecnici del settore,comparto Horeca. Confronto-dibattito su “Immagine e prospettive del vino sardo in cinque mercati decisivi” con Leo Addis Eurowines per il Regno Unito, Christophe Heynen Master of Wine per il Belgio, Antonio Stopper Stoppervini Enomarketing, per Svizzera, Austria e Germania,coordina i lavori Alessandro Torcoli Direttore della rivista Civiltà del Bere.

LA CLASSIFICA

Rossi annate 2021-2022: Wine and Sardinia d’Oro, “Kent’Annos” Mandrolisai doc bio 2022 - Cantina del Mandrolisai (Sorgono); Sigillo d’Argento “Balloi” Colli del Limbara Igt 2022 bio - Cantina Filigheddu (Palau); Sigillo di Bronzo “Cagnulari” Igt 2021 - Azienda Tramonti (Sorso) ex aequo “Cannonau di Sardegna” Doc 2021 - Azienda Tramonti (Sorso).

Rossi antecedenti il 2021: W&S Oro: “Ispantu” Mandrolisai Doc 2020 - Cantina Trebiddas (Sorgono); Argento, “Disizu” Colli del Limbara Igt 2020 – Cantina Muscazega (Luras); Bronzo, “Ultana Vintage” Igt 2016 - Cantina Deaddis (Bulzi).

Bianchi annate 2021-2022: W&S Oro, “Orriu, un anno dopo” Vermentino Doc 2021 – Quartomoro di Sardegna (Marrubiu); Argento, “Contissa” Vermentino Doc 2022 - Cantina Trexenta (Senorbì); Bronzo, “Arvali” Vermenino Doc 2022 - Ferruccio Deiana (Settimo San Pietro).

Rosati: W&S Oro, “Riak ” Cannonau rosato Doc 2022 - Azienda Gebelias (Bari Sardo); Argento, “Spasulè” Mandrolisai rosato Doc 2022 – Su Binariu (Sorgono); Bronzo, “Filieri Rosè” Cannonau Doc 2022 – Cantina Sociale Dorgali 1953; ex aequo “Durusia” Domos de Pedra Igt 2022 – Fradiles (Atzara);

Vini da dessert: Oro, “Vernaccia di Oristano” Doc 2013 – Famiglia Orro (Tramatza); Argento, “Quae” Igt Bianco dolce da uve stramature 2022 - U-Tabarka (Carloforte); Bronzo, “Pretzisu” Igt bianco dolce 2022 - Cantina Pisu Luigi (Atzara).

Diplomi di merito, Vini rossi annate 2021-2022: “D'IO” Cannonau di Sardegna DOC 2021 - Cantina Murru (Orgosolo).

Vini rossi antecedenti il 2021: “Bellesa” Carignano del Sulcis Riserva 2020 - Azienda Agricola Piede Franco (Calasetta); “Ruda” Mandrolisai Doc 2020 - Cantina Flore (Atzara); “Pareda” Mandrolisai Doc 2020 - Terra Del Mandrolisai (Meana); “Niuge” Rosso Igt 2020 - Agricola Niuge (Nughedu Santa Vittoria); “Antiogu” Mandrolisai Doc 2020 - Fradiles (Atzara).

Bianchi annate 2021-2022: “Filo Unico” Semidano di Mogoro Doc 2022 - Vini Ariu (Mogoro); “Intrecciato” Bianco Igt Isola dei Nuraghi 2022 - Vini Ariu (Mogoro); “Chlamys” Vermentino di Sardegna Doc 2022 - Accademia Olearia Tenute Fois (Alghero); “Lastima” Vermentino di Gallura Docg Superiore 2022 - Cantina Murrai (Olbia).

Vini da dessert-meditazione secchi e dolci: “Gocce di Venere” Rosso Igt 2021 - Su Binariu (Sorgono).

Premi speciali: Mandrolisai d'Autore, “Ispantu” Doc 2020 - Cantina Trebiddas (Sorgono); Cannonau d'Autore, “Cannonau di Sardegna” Doc 2021 - Azienda Tramonti (Sorso); Vermentino d'Autore, “Orriu, un anno dopo” 2021 - Quartomoro di Sardegna (Marrubiu).

L’appuntamento dunque è fissato per il 21 ottobre con il Salone dei Vini Wine and Sardinia.

