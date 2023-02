Una tonalità potente e audace, che invita a osare senza paura. È magentaverso il colore dell’anno, lo ha stabilito il Panton color Institute. Dopo un lungo periodo di “timidezza”, legata inesorabilmente alla pandemia, arriva l’ora di risvegliarsi e di azzardare.

È una tonalità radicata nella natura, che nasce dalla famiglia dei rossi ed espressiva di un nuovo segnale di forza. Viva magenta è coraggioso e senza paura, un colore pulsante, esuberante. L'idea è di una nuance potente, che sia di ponte tra la natura (è un rosso cocciniglia, un cremisi) e il metaverso subito ribattezzato, appunto, magentaverso. Di questo rosso carico saranno laccate le unghie, rivestiti i divani, caratterizzate le stoviglie, le lampade, gli accessori dai telefonini alle scarpe. E che dire dell’abbigliamento? Tutti i capi saranno immersi in questa tonalità forte.

Incoraggia la sperimentazione e l'espressione di sé senza ritegno, incoraggia la vita e lo spirito ribelle. Viva Magenta offre - secondo il Panton Color Institute - “la sicurezza e la motivazione di cui abbiamo bisogno per resistere a eventi dirompenti a lungo termine. Tre anni dopo una pandemia, affrontando una guerra, un'economia instabile, disordini sociali, interruzioni della catena di approvvigionamento e il crescente cambiamento climatico, dobbiamo guarire. Qui, Viva Magenta ci avvolge sia di potere che di grazia".

Dal punto di vista tecnico della nuance è un tono rosso cremisi sfumato, equilibrio tra caldo e freddo, un colore ibrido, a cavallo tra il fisico e il virtuale nel nostro mondo multidimensionale. "È assertivo, ma non aggressivo, un rosso carminio che non domina con audacia ma adotta invece un approccio pugno in un guanto di velluto", osservano i coloristi del celebre istituto americano che definiscono Viva Magenta una tonalità di rosso trasformativa in grado di guidare il design per creare un futuro più positivo.

Cosa significa Viva Magenta



Nel processo di selezione del colore dell'anno di quest'anno, Pantone ha osservato un accresciuto apprezzamento e consapevolezza della natura tra le tendenze dello stile di vita. "Stiamo incorporando più cose viventi nelle nostre case, come piante, fiori, pareti floreali indoor e spazi esterni rigeneranti. Stiamo trovando un nuovo divertimento nei viaggi, negli sport e nelle attività ricreative all'aperto dopo aver interrotto queste attività durante la pandemia. Siamo più attenti a proteggere i nostri corpi a causa delle crisi di salute pubblica: cerchiamo cibo sicuro e affidabile e il benessere è il nuovo leit motive. Tutte queste tendenze dello stile di vita parlano della cordialità delle forze naturali".

Le origini organiche di Viva Magenta provengono dallo scarabeo cocciniglia. Questo insetto produce colorante carminio.

Psicologia



I rossi sono colori potenti che celebrano la vita. Come un rosso cremisi brillante, Viva Magenta bilancia l'audacia con una sensazione di divertimento. Questo mix dinamico trasuda ribellione, ma non a scapito della morbidezza. Incarna un'espressione di grazia, ispirandoci a presentarci con fiducia e umanità. Lo spazio digitale ha accelerato la globalizzazione e, di conseguenza, siamo più profondamente connessi gli uni agli altri. Il colore dell'anno 2023 parla del nostro desiderio di affrontare nuove sfide e provare il non convenzionale.

Come indossare Viva Magenta



Ti senti potente? Indossa il colore dell'anno come una dichiarazione completa. Hai bisogno di svegliarti con un vestito più tranquillo? Viva Magenta funziona come accessorio: abbinamento ideale a grigi pallidi, blu o pastelli. Ma si può anche restare nel monocromatismo, con altri rosa.

Poiché Viva Magenta è un rosso che trova un equilibrio tra caldo e freddo, non è troppo aspro per il corpo. Invece porta un elemento divertente e celebrativo. Nel settore della bellezza, Pantone vede il colore dell'anno indossato sui capelli, soprattutto sulle punte, un look audace che può trasformare i capelli in un accessorio. Viva Magenta risplende anche su labbra, guance e unghie.

Viva Magenta nell’arredamento



I designer possono sfruttare tutta la potenza del colore dell'anno come un divano in velluto o una parete laccata. Ancora, un apparecchio di illuminazione in vetro di Murano o una suggestiva composizione floreale di ikebana su una sala da pranzo completamente neutra, o una tela astratta luminosa, Viva Magenta racchiude un sacco di drammaticità anche in piccola dose.

