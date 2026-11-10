Per lui e per chi conosce il lavoro della miniera, come pure per la comunità di Lula, Sos Enattos è un luogo sacro. L’ex direttore Luca Loddo lo dice pubblicamente agli scienziati che guidano gli enti di ricerca impegnati nel progetto internazionale dell’Einstein Telescope, come l’Istituto nazionale di fisica nucleare, l’Istituto di geofisica e vulcanologia e l’Istituto nazionale di astrofisica. Ammette l’emozione parlando della «seconda vita di questa piccola e preziosa miniera», affiancato dalla ministra per l’Università e la ricerca, Anna Maria Bernini, e dalla presidente della Regione, Alessandra Todde, in occasione della visita a Sos Enattos del ministro della Sassonia, Sebastian Gemkow, per suggellare l’alleanza italo-tedesca che nella corsa all’ET propone il modello della doppia L, supportato anche da oltre 200 scienziati. Prevede la realizzazione di un impianto a Lula e di un altro in Lusazia, regione della Sassonia.

Loddo a Sos Enattos è di casa: per quasi quarant’anni ci lavora e vede da vicino i cambiamenti, le crisi, la chiusura fino all’idea del riutilizzo in chiave scientifica di questo sito particolarmente prezioso per la profondità del silenzio, virtù che i ricercatori scoprono dopo aver sondato tanti altri posti in giro per il mondo. Lui è il primo a raccogliere la telefonata che annuncia l’ET, anche se ancora nulla si sa del mega progetto internazionale per lo studio delle onde gravitazionali.

Luca Loddo accanto alla ministra Bernini e alla presidente della Regione Todde

«Nell’estate del 2010 ricevetti la telefonata del professor Fulvio Ricci dell’Istituto nazionale di fisica nucleare sezione di Roma La Sapienza. Cercava una miniera con almeno 100 metri di profondità per studiare che grado di silenzio avesse. Il giorno seguente venne in miniera e mi parlò del futuro progetto di Einstein Telescope. Dubitai perché allora si cercava il sito ideale per il deposito delle scorie nucleari», ricorda Loddo, allora direttore della miniera.

«Le altre miniere sarde interpellate risposero negativamente alla richiesta. Accettai incuriosito, pensavo ad un’economia circolare. Avevamo pezzi di miniera disponibili allo scopo. Dopo i primi dieci giorni di monitoraggio strumentale, i ricercatori scoprirono che aveva le caratteristiche adeguate. Con loro c’era anche un’equipe dei futuri concorrenti nella corsa alla realizzazione dell’infrastruttura: gli olandesi», aggiunge Loddo che fa memoria di quella svolta per una miniera che non produce più materiale estrattivo, ma diventa luogo storico di identità culturale da proporre ai visitatori.

«Realizzammo le prime stazioni permanenti di misura, cablammo la miniera con chilometri di fibra ottica e connessioni internet per avere tutti i dati rilevati in tempo reale nei centri di ricerca di tutto il mondo», ricorda. E prosegue: «Anni dopo ottenemmo il primo finanziamento per realizzare i laboratori Sar Grav utilizzati per vari esperimenti di fisica fondamentale come il progetto Archimedes, una grossa bilancia sensibilissima che si prefigge di pesare il vuoto. Ha un diametro ed altezza di 3 metri ed un peso di 25 tonnellate».

La miniera cambia così fisionomia. Smette di essere il sito estrattivo che Loddo conosce nei decenni passati: «L’abbiamo prima scavata, soprattutto nella parte moderna, per poter sfruttare il filone Tupeddu “smarrito” dai vecchi proprietari della miniera e proseguire l’estrazione dei minerali da una rampa camionabile e non più dal distante pozzo Rolandi con dei vagonetti da un metro cubo. In quei tempi non era bella la miniera, si lavorava nel fango con gli stivali in gomma ai piedi, con l’aria impregnata dai fumi dei motori diesel, di esplosivi e di rumori assordanti delle perforatrici elettroidrauliche, delle pale gommate caricatrici, dei dumpers e dei ventilatori per l’aria fresca sempre accesi».

Sos Enattos, ingresso al pozzo Rolando

Poi la chiusura. «Nel 1996 un programma nazionale fermò le miniere metallifere della Sardegna. Insistemmo per poter essere anche noi parte dignitosa del nascente Parco Geominerario, pensato inizialmente per il solo Sulcis Iglesiente. Sos Enattos, Funtana Raminosa e Orani vi presero parte per il 3 per cento ognuna».

È l’avvio di una nuova fase: «Iniziammo subito a pulire e mettere in sicurezza tre chilometri di gallerie salvate dalle coltivazioni, per metà nella parte moderna, e l’altra nelle vecchie gallerie servite dal pozzo Rolandi. Le rivoltammo come un calzino e le rendemmo facilmente percorribili da chiunque. L’aprimmo anche ai visitatori e i minatori impararono a fare i ciceroni, raccontando le loro esperienze di lavoro. Per rendere l’attività economicamente valida servivano circa 100 mila biglietti l’anno da 8 euro l’uno. In quattro anni con i biglietti ci pagammo solo l’energia elettrica necessaria. Egoisticamente però avevamo realizzato una miniera museo completamente restaurata sia in sotterraneo che all’esterno realizzando museo, ristorantino, laveria Fioretti».

Poi la svolta scientifica, del tutto impensabile. «Grazie per l’opportunità che state dando a questi luoghi, sacri per chi ci ha lavorato, per chi ci lavora e per tutta la popolazione di Lula. In questa fase importante di dare una seconda vita a questa miniera si confida in un futuro prospero per tutta la Sardegna», dice l’ex direttore Loddo alla platea riunita il 3 novembre nella sala del museo minerario per accogliere la ministra Bernini e la delegazione giunta dalla Sassonia raccogliendo l’applauso e l’auspicio che la candidatura di Sos Enattos abbia successo in tandem con il sito della Lusazia.

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