Usciva esattamente un anno fa per Edizioni Sabinae “Amedeo Nazzari”, la prima biografia ufficiale del grande attore, interprete simbolo del melodramma popolare italiano degli anni ’50. Scritta da Roberto Liberatori, già autore di “Massimo Girotti. Cronaca di un attore” e “Lucia Bosè. Una biografia”, dedicati ad altri due protagonisti del cinema dell’epoca, in Sardegna è stata presentata in anteprima regionale a Cagliari, al Notorious Cinemas in Piazza L’Unione Sarda, lo scorso aprile.

CAGLIARITANO DOC

Non un caso se è vero che Nazzari, tra i primi divi del cinema italiano, era nato Amedeo Carlo Leone Buffa nel 1907 proprio nel capoluogo sardo, da cui era migrato verso Roma a soli 6 anni con la madre e le due sorelle dopo la morte del padre, poco prima dello scoppio della Grande Guerra. Dalla biografia di Liberatori, che nella ricostruzione della vita personale e professionale dell’attore campione d’incassi ha potuto contare su documenti, lettere e diari, e il prezioso supporto della figlia di Nazzari e di Irene Genna, Evelina, attrice teatrale e cinematografica, viene fuori l’uomo oltre la leggenda, attore estremamente versatile e professionista intelligente, che in termini di pellicole non si è fatto mancare praticamente nulla, e uomo timido, dolce e generosissimo, con una personalità dai mille contrasti, segnato profondamente dalla prematura quanto misteriosa scomparsa del padre.

IL CINEMA

In oltre 30 anni di carriera Nazzari, stroncato nel 1979 da un collasso cardiorespiratorio, ha interpretato più di cento film, conquistando prima il pubblico e poi anche la critica. Tra i titoli più celebrati “Catene”, “Tormento”, “I figli di nessuno” e “Chi è senza peccato...”, ma anche “Riso amaro”, accanto a Silvana Mangano e Vittorio Gassman, che contribuì a far conoscere il suo talento oltre i confini nazionali, e “Le notti di Cabiria” di Federico Fellini, mentre in televisione spicca la partecipazione alla serie cult “L’ispettore Derrick” nell’episodio “L’uomo di Portofino”. «Nel cinema cercava il buono, il personaggio protettivo. Si piaceva nei panni dell’eroe che si elevava al di sopra degli altri compiendo gesta importanti, un modo per uscire dai suoi panni reali», ha raccontato Liberatori a L’Unione Sarda in occasione della presentazione del suo libro a Cagliari, «ma Evelina mi ha rivelato una persona molto diversa dall’immagine che tutti hanno, e pure io avevo fino a quel momento, di Amedeo Nazzari: un monolite, un uomo sicuro che in realtà era tutt’altro, cioè una persona molto complicata, con fragilità e insicurezze che hanno influito anche sulle sue scelte professionali».

VITA DI UN MITO

Dalla biografia dello scrittore romano emergono dunque, inevitabilmente, anche le ombre del grande attore, che sull’onda del successo sfiorò perfino Hollywood. Pare, infatti, che le grandi produzioni americane ci avessero fatto un pensierino, ma - a proposito delle sue scelte professionali - vuoi per l’inglese non proprio disinvolto, vuoi perché l’idea di essere legato a contratti troppo vincolanti non lo entusiasmava affatto, Nazzari declinò l’invito. Accostato per carisma e capacità attoriali a star del calibro di Clarke Gable ed Errol Flynn, era stato capace di costruirsi un’immagine e una carriera senza il sostegno di un vero e proprio star system, e di tenersi lontano da scandali e pettegolezzi nonostante la fama e il ruolo di “rubacuori” che aveva assunto sul grande schermo.

A dispetto dei flirt che gli erano stati attribuiti - da Eleonora Rossi Drago e Yvonne Sanson, con cui aveva condiviso più volte la scena, a Evita Perón, moglie del presidente argentino Juan Domingo Peròn - Nazzari rimase legato fino alla morte all’attrice italo-greca Irene Genna, che aveva sposato quasi in segreto. Il concepimento della loro unica figlia, Evelina, era avvenuto prima. Un piccolo scandalo per il bigottismo dell’epoca, a maggior ragione per un personaggio così amato e idolatrato, costretto a incarnare anche nella vita di tutti i giorni il ruolo a volte scomodo di eroe senza macchia e senza paura.

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