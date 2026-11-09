A cinquant’anni dal primo romanzo dedicato alla figura e alle inchieste del Commissario Maigret, “Pietr il Lettone”, Georges Simenon, scrive questa “Lettre à Monsieur et Madame Maigret”, pubblicata su “Le Nouvel illustré”, il 3 ottobre 1979, poi come prefazione a “La Première Enquéte de Maigret” (Edito-service, Genève, 1980), e infine pubblicata in “Adelphiana, 1963-2013” “Caro Maigret, immagino che rimarrà sorpreso nel ricevere una mia lettera, dal momento che sono circa sette anni che non ci frequentiamo più. Quest’anno cade il cinquantesimo anniversario del giorno in cui abbiamo fatto conoscenza, a Delfzij. Allora lei aveva più o meno quarantacinque anni. Io venticinque. In seguito, però, per un bel pezzo lei ha avuto la fortuna di non invecchiare. Solo alla fine delle nostre avventure e dei nostri periodici incontri lei è arrivato ai cinquantatré, perché a quell’epoca i poliziotti andavano in pensione a cinquantacinque anni, e questo valeva anche per un commissario capo della Polizia giudiziaria quale lei era”. Simenon esprime gli auguri di buon anniversario alla sua creatura, un poliziotto diventato immortale, sempre in grado di sciogliere matasse intricate,casi delicati e di scendere negli abissi dell’anima umana e di risalire insuperficie con le risposte giuste a misteri che sembrano insondabili.

Al cinema

Ecco l’immarcescibile Maigret al cinema. Il commissario è interpretato da Denis Podalydès, direttamente dalla Comédie-Française, nel film “Maigret,l’amore e la morte” di Pascal Bonitzer. La pellicola è tratta da Maigret e le vieillard (in Italia Maigret e gli aristocratici o Maigret e i vecchi signori),il cinquantaseiesimo romanzo poliziesco di Georges Simenon, scritto nel giugno del 1960 e pubblicato lo stesso anno. Berthier-Lagès, ex ambasciatore, viene assassinato con un colpo di pistolanel suo appartamento parigino. Aveva coltivato un legame platonico di cinquant’anni con una nobildonna, Isabelle. Un’altra figura femminile è al centro dell’attenzione: l’anziana domestica Jaquette Larrieu e su di lei convergono i sospetti. Il commissario, con gli uffici in Rue des Orfèvres deve svelare un mistero fatto di complicità, silenzi, vizi privati e pubbliche virtù. Il contesto è l’alta società che costruisce un muro di segreti inconfessabili che il poliziotto cerca di abbattere. C’è un’eredità sostanziosa e non solo negli intrecci narrativi. Nella trama di Simenon sembra che l’interesse per i personaggi e per i loro caratteri prevalga sulla ricerca del colpevole. Tutti vengono osservati da Maigret con la consueta acutezza. In questa versione cinematografica ci sono i cellulari, Parigi è ancora più moderna, la tecnologia accompagna la vita sociale ed economica. Siamo agli inizi di questo secolo. Ma lui, con l’inseparabile pipa, elegante, amante del buon vino e della cucina di qualità, sembra rimasto ai suoi tempi, all’indagine vecchia maniera affidata all’intuito e all’esperienza. Podalydes arriva dopo tanti mostri sacri. Harry Baur, Michel Simon, Jean Gabin, Bruno Cremer e Gino Cervi in Italia. E, più recentemente, Gérard Depardieu nel film diretto da Patrice Leconte nel 2022. Questo Maigret è sempre bravo e affidabile. E sembra aver capito tutto al di là delle apparenze.

La Ville Lumiere

Nel film, come sfondo straordinario, c’è Parigi, Ci sono Place Dauphine, piazza seicentesca fatta costruire da Enrico IV in onore del figlio, il futuro re Luigi XIII, una delle più belle della Ville Lumiere, e c’è il Canal Saint-Martin, meta irrinunciabile di ogni passeggiata negli arrondissement della capitale francese. Con la moglie Louise, Maigret cena amabilmente in un bistrot, Paul Bert, vicino alla Bastiglia, che richiama l’interesse di un numero crescente di gourmet non solo francesi. Gli auguri di Simenon al suo commissario: “Ci tenevo ad augurarle buon anniversario, a lei e alla signora Maigret. Le dica che grazie a un certo Courtine, che potrebbe a buon diritto fregiarsi del titolo di re dei gastronomi, le sue ricette di cucina hanno fatto il giro del mondo e che, per esempio, in Giappone o in Sudamerica, ci sono buongustai che non tralasciano mai di mettere nel coq au vin un goccetto di acquavite di prugne. Quanto a coloro che le sono subentrati al Quai des Orfèvres, caro Maigret, sappia che molti hanno adottato il suo modo di condurre le inchieste, e anche le sue manie, e alcuni di questi, dopo essere andati in pensione, hanno scritto le loro memorie facendo seguire il proprio nome dalla dicitura: “alias il commissario Maigret”. È un omaggio pienamente meritato. Vi abbraccio con viva commozione, lei e la signora Maigret, che probabilmente non sospetta che molte donne la invidiano, che molti uomini vorrebbero aver sposato una donna come lei e che, tra le altre, c’è un’incantevole giapponese che interpreta il suo personaggio in una serie televisiva, mentre un giapponese si cala nei suoi panni di commissario.

Affettuosamente,

Georges Simenon

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