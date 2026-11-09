Le abitudini delle famiglie sarde quando si parla di chiedere un prestito stanno cambiando in modo visibile, influenzate da un costo della vita che continua a farsi sentire sulle tasche di tutti, ma anche da un piccolo sollievo che arriva dalla discesa dei tassi di interesse. Tra la diminuzione delle somme medie richieste per i prestiti personali, la scelta di restituire i soldi in tempi leggermente più brevi e la necessità sempre più diffusa di ottenere liquidità immediata o di riunire i vecchi debiti in una sola rata, il quadro delineato dal nuovo report dell’Osservatorio finanziamenti di Segugio.it, aggiornato alla fine di ottobre 2026, racconta la storia di un territorio molto attento e prudente, dove si cerca di gestire il credito con grande senso della misura per non rischiare di appesantire troppo il bilancio familiare.

Dopo un periodo estivo segnato dal rialzo dei costi, il mese di ottobre ha portato un segnale di ripresa per chi intende chiedere un prestito personale. I dati mostrano che il Taeg medio delle pratiche erogate è sceso all’8,32 per cento, registrando un miglioramento rispetto all’8,45 che era stato rilevato nel terzo trimestre dell'anno. Questa riduzione riporta le condizioni generali su livelli del tutto simili a quelli di inizio anno, confermando che il mercato si sta finalmente stabilizzando dopo le oscillazioni degli ultimi mesi.

Il fattore che continua a fare la differenza maggiore per le banche e le società finanziarie, però, rimane il tipo di lavoro che svolge chi presenta la domanda. Osservando il settore della cessione del quinto, dove le garanzie sul posto di lavoro sono più forti, si notano andamenti diversi a seconda del profilo del richiedente: per i lavoratori del settore privato il tasso medio ha subito un leggero incremento salendo dal 7,09 al 7,16 per cento, mentre per i pensionati è proseguito il trend di calo con il tasso che si è attestato al 7,49 per cento.

Le condizioni più vantaggiose in assoluto continuano ad essere riservate ai dipendenti pubblici e statali, per i quali il tasso medio di ottobre è sceso fino al 5,33 per cento, toccando il punto più basso registrato nell'ultimo anno. La differenza economica tra le varie opzioni è notevole e incide parecchio sul totale da restituire: come spiega Matteo Favaro, referente del settore prodotti finanziari di Segugio.it, un dipendente pubblico che richiede un finanziamento di diecimila euro da restituire in sette anni scegliendo la cessione del quinto, rispetto a un normale prestito personale al tasso dell'8,32 per cento, riesce a risparmiare più di 1.200 euro soltanto di interessi finali.

Entrando nel dettaglio dei dati che riguardano direttamente la Sardegna, il ricorso ai prestiti personali mostra in modo chiaro la situazione di prudenza in cui si trovano i cittadini. Confrontando i primi dieci mesi del 2026 con lo stesso periodo dell'anno precedente, si nota che la somma media richiesta nell'Isola è scesa del 4,5 per cento, passando da 12.903 euro a 12.318 euro. Insieme all'importo, diminuisce anche il tempo previsto per estinguere il debito, che passa da 5 anni e 9 mesi a 5 anni e 6 mesi, mentre l'età media delle persone che richiedono un finanziamento scende leggermente e si assesta attorno ai 45 anni e 7 mesi.

Guardando alle ragioni che spingono a chiedere un prestito, quasi una richiesta su tre, pari al 31,9 per cento del totale regionale, è fatta per ottenere semplice liquidità, ovvero per disporre di denaro contante con cui affrontare spese correnti impreviste o gestire la quotidianità. La seconda motivazione più diffusa riguarda l'acquisto di un'auto usata, che copre il 20,8 per cento delle domande totali con un importo medio di 11.954 euro.

Un dato di grande interesse sociale è poi quello relativo al consolidamento dei debiti, che raccoglie il 18,5 per cento delle domande complessive. È la scelta di chi ha già diversi finanziamenti in corso e preferisce unificarli in un'unica rata mensile, più facile da gestire: per questo tipo di operazione le somme richieste sono le più alte in assoluto e raggiungono in media 18.273 euro, con piani di restituzione molto lunghi che arrivano, sempre in media, a 6 anni e 10 mesi. Al contrario, la voce relativa ai viaggi e alle vacanze rappresenta la quota più bassa sia per numero di richieste sia per cifra ottenuta, fermandosi a una media di 4.595 euro.

Per quanto riguarda invece la cessione del quinto dello stipendio o della pensione, la Sardegna conferma una tendenza di sostanziale tenuta con un importo medio richiesto che sale leggermente dello 0,8 per cento e tocca i 22.595 euro. A guidare la classifica dei finanziamenti più corposi sono i dipendenti pubblici, che rappresentano il 40,8 per cento di tutti i richiedenti dell’Isola e ottengono cifre medie pari a 26.079 euro. Seguono i lavoratori privati, che costituiscono il 32,9 per cento del campione con un importo medio di 19.824 euro, e infine i pensionati, che coprono il 26,3 per cento delle domande con una cifra media richiesta di 19.780 euro.

L'analisi dell'Osservatorio permette infine di scoprire come si comportano le diverse zone della Sardegna, evidenziando differenze interessanti tra una provincia e l'altra per quanto riguarda sia gli importi sia le caratteristiche di chi chiede un prestito. Se parliamo di prestiti personali, l'area di Carbonia-Iglesias si piazza al primo posto per l'importo medio più alto, toccando i 15.926 euro con una durata media del rimborso di 5 anni e 11 mesi. Subito dopo troviamo la provincia di Sassari con 12.548 euro e quella di Nuoro con 12.365 euro, mentre la zona di Cagliari registra un valore medio di 12.226 euro. Le somme medie più basse della regione si rilevano nel Sulcis Iglesiente con 11.013 euro. Guardando all'età dei richiedenti, i più giovani si trovano in Ogliastra con una media di 43 anni e 2 mesi, mentre i richiedenti più anziani sono nel Sulcis con una media di 48 anni e 9 mesi.

C’è poi la cessione del quinto, e qui è la provincia di Oristano a registrare l'importo medio più elevato nell'Isola con 24.648 euro per pratica, seguita dall'Ogliastra con 23.626 euro e dalla Città metropolitana di Cagliari con 23.573 euro, dove si registra anche la durata del prestito più lunga in assoluto: 8 anni e 6 mesi. Nelle altre zone sarde le cifre medie si attestano sui 22.483 euro nel Medio Campidano, 21.394 euro a Nuoro, 21.253 euro a Carbonia-Iglesias, 21.197 euro nel Sulcis Iglesiente e 21.095 euro a Sassari. Olbia-Tempio chiude la classifica regionale con l'importo medio più basso, pari a 19.119 euro, registrando però l'età media più alta tra i richiedenti: supera i 53 anni e mezzo.

Il quadro finale mostra dunque una popolazione sarda che muove i propri passi nel mercato del credito con grande attenzione, cercando di sfruttare – quando è possibile - le garanzie del posto di lavoro fisso per ridurre i costi e proteggere la stabilità del bilancio familiare.

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