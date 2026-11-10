Botta e risposta nei giorni scorsi tra Agenas e chirurghi italiani. La questione riguarda un tema delicatissimo: l’uso delle piattaforme robotiche in sala operatoria.

«Escludere la piattaforma robotica da ben 15 procedure su 21 significa ignorare il lavoro fatto negli ultimi anni e correre il rischio serio di fare un salto indietro di vent’anni», dice la Società italiana di chirurgia, che ha chiesto al ministero della Salute di riaprire il confronto sulle raccomandazioni preliminari per l'impiego della chirurgia robotica, pubblicate nell’aprile 2026. Secondo la società scientifica, il documento limita l'utilizzo della tecnologia in numerose procedure e non tiene adeguatamente conto delle evidenze più recenti e della pratica clinica italiana. La richiesta è stata rilanciata nei giorni scorsi durante il congresso nazionale della Sic a Roma.

«Le raccomandazioni riguardano la chirurgia generale, la ginecologia e l'urologia. Su 21 procedure valutate soltanto sei hanno ricevuto una raccomandazione favorevole all'impiego della robotica, e nessuna riguarda i trapianti. Per le altre procedure l'utilizzo non viene raccomandato oppure è circoscritto alla ricerca», spiegano i medici.

«Le raccomandazioni Agenas sono basate su una revisione della letteratura che non ha tenuto conto degli studi più recenti», dice Ludovico Docimo, presidente della Sic. «La società chiede di rivalutare anche gli interventi per obesità ed ernia iatale e le procedure che interessano fegato, pancreas, milza e altri ambiti chirurgici».

A sostegno della richiesta, la Sic diffonde i risultati di uno studio del Network Italiano Sanitario, condotto su 3.798 interventi con tecnica robotica e 10.488 in laparoscopia, eseguiti nel 2024 in otto ospedali. Secondo i dati riportati, la degenza media è risultata di 5,9 giorni per gli interventi robotici, contro 11,5 giorni per quelli laparoscopici. Lo studio segnala inoltre una riduzione dei giorni di terapia intensiva fino all’80%, con una media di un giorno in meno.

Sul piano economico, secondo la Sic, l'analisi evidenzia che, a parità di intervento, i costi complessivi delle due tecniche possono risultare simili e, in alcuni casi, inferiori con la robotica, considerando le differenze nella durata dei ricoveri, nell'utilizzo della terapia intensiva e nei costi del personale di sala operatoria.

«Valutare la chirurgia robotica solo sul costo dell'intervento è un errore», sottolinea Docimo, secondo cui la valutazione dovrebbe considerare l'intero percorso assistenziale e i costi indiretti.

La Sic ricorda che nel 2024 in Italia sono state eseguite oltre 54.000 procedure robotiche, principalmente in urologia, chirurgia generale e ginecologia. Le raccomandazioni Agenas non hanno valore di linee guida, ma, secondo la società scientifica, possono influenzare le decisioni organizzative ed economiche di Regioni e ospedali.

Tra le preoccupazioni emergono le possibili conseguenze sull’accesso dei pazienti alle procedure, sulla mobilità sanitaria e sulla formazione degli specializzandi. Docimo richiama inoltre la difficoltà di attrarre giovani medici nella chirurgia generale, dove un terzo dei posti nelle scuole di specializzazione risulta scoperto.

La società scientifica chiede quindi un nuovo tavolo tecnico con la partecipazione dei chirurghi generali, per aggiornare la valutazione delle evidenze disponibili e riesaminare le procedure attualmente non raccomandate o escluse, comprese quelle relative alla chirurgia dell'obesità, agli organi addominali e ai trapianti.

La replica: «Agenas non ha introdotto alcun divieto all’utilizzo della chirurgia robotica, che rappresenta un’importante evoluzione tecnologica. Peraltro, proprio con i rappresentanti della chirurgia generale abbiamo avuto a giugno un incontro molto sereno e collaborativo, confrontandoci sulle osservazioni presentate e su una diversa formulazione delle raccomandazioni», dice il direttore generale Angelo Tanese.

«Le raccomandazioni riformulate a seguito della consultazione pubblica sono state approvate a luglio dalla Cabina di regia HTA del Programma Nazionale HTA DM e saranno pubblicate a conclusione dei passaggi previsti. L’obiettivo delle HTA non è limitare l’innovazione, ma al contrario favorirne un utilizzo appropriato nel Servizio sanitario, basato sulle migliori evidenze scientifiche disponibili. In questo processo il dialogo e la condivisione con i professionisti e le società scientifiche sono essenziali, auspicabilmente con uno spirito di rispetto reciproco e leale collaborazione».

© Riproduzione riservata