Un trio studiato ad arte, il ritornello a pronta presa con “labbra rosso coca cola” e il primo tormentone dell’estate 2021 è servito. Fedez, Orietta Berti e Achille Lauro sono entrati di prepotenza sulla scena del reggaeton estivo cotto e mangiato. La loro “Mille” in pochi giorni è volata al vertice di tutte le classifiche italiane, vedi Spotify, Amazon, Apple music: puntuale anche il posto numero uno nelle tendenze YouTube, con dieci milioni di visualizzazioni nella prima settimana dall’uscita del videoclip. Ma siamo solo all’inizio della corsa all’hit di stagione. Musica leggerissima (anche troppo) e competizione tutta italiana tra decine di proposte: i produttori sono scatenati coi loro brani da sentire sotto l’ombrellone in un rituale ormai collaudato da anni. In rampa di lancio c’è anche un pezzo di Sardegna: “Ma Stasera” di Marco Mengoni - appena uscito e già in super ascesa - è stato girato tra La Maddalena (Caprera), Olbia e Lodè.

BALLI E RITORNELLI

Nelle ultime settimane si stanno moltiplicando i tormentoni o aspiranti tali che sbarcano sui reels di Instagram o le challange di Tiktok. In prima fila c’è Elettra Lamborghini: il suo Pistolero ha un ritmo facile facile e “cercavo un uomo vero, un bandolero” si impara in fretta. Si sta facendo strada anche la coppia Annalisa - Federico Rossi (il Fede che stava con Benji) con “Movimento Lento”: la costruzione è appena più sofisticata ma poi si arriva al dunque: ritmo e testi costruiti su misura per accendere la voglia di ballare. “Eh, eh, eh, eh, fino a domani. Oh, oh oh oh,fino a domani”.

FORMULA COLLAUDATA

Di nuovo in campo insieme il rapper salernitano Rocco Hunt e la stellina della tv spagnola Ana Mena: dopo il successo di un anno fa con “A un passo dalla Luna”, la coppia si è appena lanciata in una sorta di sequel. “Un bacio all’improvviso” sceglie la carta dell’amore ritrovato: “Ancora io e te, Il vento dell'estate ti riporta qui da me”. Il video ufficiale ha incassato sei milioni e mezzo di visualizzazioni in appena sette giorni di vita. Alla festa estiva del reggaeton partecipa anche una coppia a sorpresa: Emma e l’eterna Loredana Berte’ hanno dato vita a un duetto graffiante che diverte. “Che sogno incredibile” ha tutta l’intenzione di restare in prima fila sino a fine estate su radio e smartphone. Negli ultimi giorni si sente a ripetizione anche il motivetto “molla le tue amiche sceme...”: il pezzo è “In un’ora” di Shade, rapper torinese che fa anche il doppiatore di film e serie tv.

I SOLITI NOTI

Alla festa del reggaeton estivo non possono mancare i furbacchioni del ritmo a presa rapida come i Boomdabash, quelli del successo 2020 “Karaoke” (con Alessandra Amoroso): hanno appena pubblicato “Mohicani” con Baby K, altra reginetta della scorsa estate che si era fatta notare per il duetto con la superinfluencer Chiara Ferragni. (“Non mi basta più). Puntuale la presenza in campo dei produttori Takagi e Ketra (costola dei Boomdabash): sono appena usciti con “Shimmy Shimmy”, guidati da Giusy Ferreri, altra interprete sempre presente tra i tormentoni estivi. In scena anche la coppia tutta milanese J Ax - Jake La Furia con lo schema del rap ballerino di “Salsa”.

PROPOSTE INFINITE

Le proposte in questi giorni di allentamento delle morsa del Covid (si spera assai più definitivo di quello dell’anno scorso) si susseguono a velocità incalzante. È difficile stare dietro a tutti i motivetti da spiaggia. Di sicuro c’è il solito Fred De Palma, che però ha deciso di anticipare i tempi con “Ti raggiungerò”, uscita più di due mesi fa. Ora invece sta correndo veloce Aka 7even: il giovanotto napoletano cresciuto ad Amici ha appena lanciato “Loca”, che non vincerà il premio della critica ma sa far ballare i più giovani. La lista continua: sono appena usciti Blanco e Sfera Ebbasta con “Mi fai impazzire” e poi Shiva (featuring Paki) con Fendi Belt. Non mancano i Pinguini tattici nucleari che lanciano “Scrivile scemo”, mentre si godono la polemica sull’inno degli Europei “We are the people” che assomiglia un po’ troppo a “Ringo Starr”, scritta nel 2020 dal gruppo bergamasco.

UNA SFILZA DI DUETTI

Vanno sempre più di moda le coppie musicali e si è formata anche quella tra Carl Brave e Noemi: loro sono in gara nella sfida dell’estate con “Makumba”. Per non parlare dei due pezzi da novanta Gianni Morandi e Jovanotti che con “Allegria” cercano di fare breccia soprattutto nel pubblico più adulto. C’è pure un pezzo di Grande fratello nell’estate italiana: Pierpaolo Pretelli si sta facendo strada insieme a Giorgina con “L’Estate più calda”. Tra le coppie in pista si fanno notare anche Clementino e Nina Zilli, presenti sulla scena con “Senorita”.

I MANESKIN

Nella stagione che li ha lanciati nel firmamento europeo sono ricomparsi anche i Maneskin con “Beggin’”: non c’è ancora il video ufficiale ma è già successo internazionale, con dieci milioni di visualizzazioni su YouTube in pochissimi giorni. E non sembra una sorpresa dopo che il gruppo romano ha festeggiato l’ingresso di “I wanna be your slave” nelle sfere alte della Official singles chart, l’esclusivissima classifica inglese in cui non si vedeva un pezzo italiano da decenni (l’ultimo era stato Andrea Bocelli nel ’99 con “Il sale della terra”). Sembra che il caro vecchio rock riesca ancora a farsi strada in mezzo alla miriade di proposte di stagione che quasi sempre durano quanto un battito d’ali.

