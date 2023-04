Oltre le mille grazie di un territorio generoso c’è di più. Un mondo di libri, di piccoli e grandi eventi, di belle serate alla luce della luna. L’Ogliastra è terra sempre fertile per gli eventi letterari. Perfino in pieno inverno le presentazioni attirano un pubblico di fedelissimi, base resistente che diviene pietra angolare per gli eventi estivi. Pensati per residenti e ospiti. L’Ogliastra regina del turismo attivo può contare su una freccia in più al suo arco.

I festival letterari conquistano un interesse sempre maggiore e diventano attrattori turistici. Gli amanti della lettura possono contare su eventi e comunità che investono nel mondo dei libri. Luglio il mese d’oro per approdare in mondi lontani tra le pagine dei romanzi. Da Perdasdefogu fino a Lotzorai, passando per Ulassai, Lanusei e Santa Maria Navarrese. I numeri parlano di centinaia di presenze nelle piazze e se tutti i cinque festival venissero confermati si avrebbe solo l’imbarazzo della scelta sull’autore o autrice da seguire.

Non ci sono dubbi su Sette Sere Sette Piazze Sette Libri di Perdasdefogu. Per le kermesse letteraria orchestrata dalla Pro Loco e animata dall’infaticabile Giacomo Mameli è già pronto il calendario. L’edizione numero tredici andrà in scena dal 24 al 30 luglio. Se i nomi degli ospiti sono ancora top secret, sembra quasi naturale una serata omaggio a Italo Calvino a cento anni dalla sua nascita. «Il festival è cresciuto in maniera esponenziale in questi anni – ha detto il presidente della Pro Loco Vittorino Murgia – abbiamo sempre lavorato intensamente per garantire la buona riuscita delle serate e siamo stati ripagati da un numero sempre maggiore di spettatori provenienti da tutto il mondo. Non ci siamo fermati neanche durante la pandemia, certo abbiamo limitato i posti e sedere, ma forti anche di questa esperienza siamo pronti a migliorarci ulteriormente». Il pubblico arriva ma spesso a Foghesu non trova un posto in cui alloggiare. La carenza di strutture ricettive è un problema noto e sui cui è necessario intervenire. Nel frattempo a gioire per la riuscita dell’evento sono i paesi vicini, più attrezzati.

C’è un posto in cui la cultura si lega a doppio filo al turismo. “Un filo bianco” è la rassegna letteraria di Ulassai organizzata dalla parrocchia Sant’Antico Martire in collaborazione con Archivio Fondazione Maria Lai e Comune. La terza edizione è ancora un cantiere aperto ma ci sono le date. Le serate sono in programma dal 16 al 26 luglio. “Quest’anno le presentazioni si terranno almeno in tre piazze diverse – ha spiegato all’Unione Sarda don Roberto Corongiu, ideatore del festival – una sarà certamente quella della chiesa dove si è svolta la kermesse in questi anni”. Tutte occupate, nel 2022, le trecentocinquanta sedie posizionate di fronte al palco. Costellazioni Letterarie, la kermesse organizzata a Lotzorai, attende il contributo regionale. “Abbiamo presentato istanza alla Regione – ha commentato il sindaco Cesare Mannini – se verrà finanziato il festival si farà il 14, 15 e 16 luglio. L’anno scorso è andata molto bene, oltre le nostre aspettative con un folto pubblico composto sia da persone provenienti da altri centri sia dai residenti. Le intenzioni di riproporlo e di conseguenza crescere c’è tutta”. Il sistema Ulassai funziona a gonfie vele. I turisti sono già arrivati, attratti dalle spettacolari pareti per l’arrampicata e dai percorsi di trekking. Dal Pnrr arriveranno i denari utili a compiere il definitivo salto di qualità.

Ancora in forse il festival Una Torre di libri, di Santa Maria Navarrese. I prossimi mesi saranno decisivi per la rassegna che tra i mesi di luglio e agosto anima l’estate in piazza principessa di Navarra. Infine a Lanusei il neonato Raccontaminazioni potrebbe concedere il bis. “La volontà di riorganizzare il festival c’è – ha detto di recente il direttore artistico Simone Pistis – sarebbe un vero peccato non farlo”. Lo scorso anno la creatura del direttore della Scuola civica di Musica fu la vera sorpresa della stagione. Non concedere il bis sarebbe un peccato mortale. Specie per un grande musicista.

