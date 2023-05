Una spiaggia dell'isola di Maiorca. Foto Mocci

Sarà per la sabbia finissima e bianca, sarà per il mare cristallino, sarà per il colore del cielo. Ma tant’è, la cosa che colpisce appena ci si arriva è la luce che ti riempie gli occhi, la testa e il cuore. L’isola di Maiorca può vantare trecento spiagge di sabbia finissima, acque limpide e cristalline, accanto a un entroterra variegato e molti tesori da scoprire. È l’isola più grande dell’arcipelago delle Baleari. Il luogo perfetto per chi sogna una vacanza in un paradiso bagnato dal mar Mediterraneo.

Non solo per le vacanze estive. Maiorca, grazie al suo clima mite e al suo mare limpido tutto l’anno, si presta infatti anche a viaggi al di fuori della stagione estiva. Forse non è un caso se si chiama “Isla del Sol” proprio grazie ai suoi 300 giorni di sole tutto l’anno. Il caldo dell’estate, e in alcune ore del giorno anche in primavera, è reso piacevole dalla brezza. Per chi sogna di godere della natura, senza convulsione, il periodo migliore è quello che va da marzo ad aprile.

Isola di Maiorca, una spiaggia. Foto Mocci

In questo arco dell’anno le spiagge cominciano a brulicare di bagnanti ma senza le grandi folle, le località interne regalano giornate di relax per passeggiate a contatto con la natura incontaminata. E proprio questo stile di vita fa di Maiorca un luogo ideale per viverci, per godersi gli anni della pensione, e magari per cercare nuove opportunità. Come hanno fatto numerosi italiani che hanno deciso di cambiare vita e aprire qui un’attività diversa rispetto alla loro, nel turismo, che rappresenta uno dei comparti principali dell’economia, ma anche nel commercio e nella gastronomia.

Tante le strutture alberghiere, i ristoranti e i locali disseminati lungo la costa di Maiorca, dove è impossibile annoiarsi. Per chi è sportivo, per chi ama trascorrere in giro le ore della notte, per quanti preferiscono una vita tranquilla. Nell’isola troverete comunque il modo per passare il tempo e le attività adatte a voi. Maiorca ha, infatti, molto da offrire, dal mare alla storia. Nel raggio di pochi chilometri si susseguono spiagge che hanno tutte le caratteristiche del mar dei Caraibi, acque smeraldine, ambienti incontaminati, parchi, attrazioni per bambini, antichi borghi e mercati artigianali suggestivi.

Maiorca Ensaimada, il dolce tipico dell'isola. Foto Mocci

Per non parlare della gastronomia locale. In particolare va citato un prodotto che conquista anche i palati meno inclini al dolce. Si chiama ensaimada de Mallorca, e si prepara con un impasto lievitato ripieno di strutto: il risultato è davvero sorprendente. Una caratteristica inconfondibile è la forma a spirale. Al suo interno l’impasto è formato da vari strati, dovuti alla sfogliatura con lo strutto. La lievitazione è lunga, circa 14 ore. Un gusto particolare dovuto allo strutto e a una morbidezza singolare. Con la crema, la marmellata o anche senza ripieno è un dolce che conquista inevitabilmente tutti i palati. Nel 1996 è stata riconosciuta come prodotto Indicazione geografica protetta "Ensaïmada de Mallorca".

Palma di Maiorca, la cattedrale. Foto Mocci

E che dire, poi, delle meraviglie storiche e culturali da visitare? A iniziare dal capoluogo, Palma di Maiorca, una delle città storiche più belle del Mediterraneo. Fondata dai romani, la sua bellezza è valorizzata da una suggestiva baia in cui sorge. Da non perdere la visita alla cattedrale di Santa Maria (la Seu): una bella e maestosa chiesa in stile gotico catalano, proprio di fronte al mare. Resta impressa nella memoria per la sua scenografica posizione sul lungomare, le imponenti dimensioni e le splendide decorazioni interne realizzate da Antonio Gaudì, il geniale architetto della Sagrada Familia di Barcellona, e Miquel Barcelò.

Palma di Maiorca, l'interno della cattedrale. Foto Mocci

Al suo interno catturano l’attenzione dei visitatori i maestosi rosoni, che con la luce proiettano lungo le navate un fantastico gioco di colori. Spettacolare anche una gigantesca opera artistica che sorge nella grande piazza e che sembra guardare la cattedrale. È di Joan Mirò secondo cui "Maiorca è realmente un paese splendido, in certi luoghi si ritrova ancora la freschezza dei primi giorni della creazione". Sempre a Palma vale la pena visitare la bella chiesa nel complesso monastico di Santa Clara, del XIII secolo. Qui le monache di clausura provvedono al loro sostentamento anche con la preparazione e la vendita di un ventaglio di dolci tipici, che distribuiscono attraverso la ruota, il canale di comunicazione fra il convento e il mondo esterno.

Amata dagli appassionati di arte e storia, Palma offre anche tanto divertimento per chi non vuole rinunciare alla movida tipica dell’estate. Altri centri abitati dell’isola come Alcudia, Pollença, Llucmajor e nella zona di Magaluf propongono numerosi divertimenti notturni adatti a tutti i gusti e a tutte le fasce d’età.

Maiorca, il mare visto dallo scorcio di un centro abitato. Foto Mocci

E per chi non ama il caos, è sufficiente allontanarsi dalle grandi città e scegliere uno dei centri sulla costa per godersi la quiete e la pace stando a contatto con la natura. La suggestione di Maiorca risiede, infatti, proprio nelle tante calette incontaminate e deserte raggiungibili solo a piedi: da Cala Bóquer a Cala en Gossalba fino a Cala Murta. Autentici angoli di paradiso dove a regnare sono la fauna e flora. Diversi i Parchi nazionali presenti sul territorio, nei quali è possibile entrare a stretto contatto con la natura del posto. Ad esempio, la riserva naturale di s’Albufereta, luogo ideale per il bird-watching dove è possibile avvistare ben 126 specie di uccelli.

Ricca di suggestivi fondali tutti da esplorare, Maiorca è perfetta anche per praticare immersioni subacquee indimenticabili. Parecchi i centri per le immersioni e le scuole che le organizzano.

