In rete sono presenti i siti di grandi agenzie come Magnun, VII Photo, Gatty Images, La Presse, Contrasto e tante altre. Negli archivi sono custodite milioni di immagini che spaziano su tutti i fronti della fotografia: dal reportage alla moda. Spesso i servizi sono a pagamento, ma non sempre. Le risorse della Rete sono davvero infinite. Tutti i grandi fotografi (anche quelli scomparsi) sono presenti online. Da Cartier Bresson a Helmut Newton, da Robert Kapa e Martin Parr, da Josef Kudelka a Annie Leibovitz. “Bisogna studiare la storia della fotografia”, amava ripetere Giovanni Gastel, il grande artista milanese scomparso qualche settimana fa. La Rete potrebbe essere una fedele alleata, ma non è sufficiente. Servono anche i libri e on line si trova davvero di tutto. Uno dei siti più amati dagli appassionati di fotografia è quello della casa editrice Hoepli.

Blog e festival

Sono tantissimi, decine di milioni in tutto il mondo. Il web è pieno di blog che trattano di fotografia. In Rete si trova di tutto: corsi gratis e a pagamento, recensioni di mostre, tutorial per usare le fotocamere, seminari workshop di tutti i generi. Ecco qualche riferimento per quanto riguarda l’Italia. L’elenco sarebbe lunghissimo, ma gli appassionati possono trovare tanti informazioni sul alcuni blog come Fotografiafacile.net, Reflexmania, Aspiranti fotografi, Fotografia.it, Fotoguadagnare, Fotografiaprofessionale, Pro Mirrorless, PlayerDue.com e tantissimi altri (digitare “blog fotografia” su Google). Agli appassionati piacciono anche i siti dei grandi festival italiani e stranieri, sempre ricchi di notizie e di novità sul mondo della fotografia. Come sempre è molto gettonato lo spazio web della rassegna che si tiene da mezzo secolo ad Arles in Francia. Poi ancora gli appuntamenti di Perpignano (Visa pour l’image) e il concorso World Press Photo. Oppure ancora Le Gacilly (sempre in Francia).

Il blog di Michele Smargiassi

Il suo blog si chiama “Fotocrazia” ed è uno dei più seguiti (e autorevoli) presenti nel web. Lo cura il giornalista Michele Smargiassi, autore di tanti libri dedicati alla fotografia. Lavora nel quotidiano La Repubblica (è stato anche a l’Unità), si occupa di società, cultura, scrive testi per mostre, cataloghi, libri e riviste specializzate. Nel suo blog sono presenti tantissimi articoli con analisi, interviste, commenti e approfondimenti sul mondo della fotografia.

Foto sui social

La fotografia dilaga anche sui social. Ogni giorni su Facebook e Instagram vengono pubblicate milioni di immagini. “Quasi tutte inutili”, sentenzia Oliviero Toscani. Anche Settimio Benedusi è molto attivo online. E’ presente con progetto “Competenze”, un corso di altissimo livello (a pagamento) sulla fotografia. Ma non è il solo a tenere lezioni online. Sono tantissimi i fotografi che, complice anche l’emergenza sanitaria, hanno dovuto ripiegare su internet, dove abbondano anche altri argomenti legati alla fotografia: stampe, allestimento di mostre, pubblicazioni di libri e album.

© Riproduzione riservata