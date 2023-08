Su tutti spicca Antonio Gramsci, visibile a un certo grado di zoom al pari di Leonardo Da Vinci, Marco Polo, Giordano Bruno e, nell’isola frontaliera, Napoleone Bonaparte. Grazia Deledda arriva dopo con un lieve distacco. Sono i sardi più noti a livello planetario in base alla mappa interattiva Notable People https://tjukanovt.github.io/notable-people realizzata dal geografo e programmatore finlandese Topi Tjukanov incrociando i dati di Wikipedia e Wikidata seguendo l’assunto che il numero di link e delle visualizzazioni che riguardano una determinata persona delineano la sua notorietà. La mappa interattiva è ispirata alla People Map of the U.S. pubblicata dal sito The Pudding che era però limitata agli Stati Uniti ed è stata perfezionata grazie a uno studio pubblicato su Scientific Data. Parte dal globo e con lo zoom si scende nel dettaglio fino alla singola città o paese ed è possibile anche una ricerca per settore (cultura, scienze, leadership e sport). I dati sono elaborati per mostrare una sola persona per località, la più nota, e si fermano al 2018.

Cagliari: l’attrice Anna Maria Pierangeli

Anna Maria Pierangeli e James Dean (foto Ansa)

Con questi presupposti in ogni paese, o quasi, si può cercare il concittadino famoso. Un giochetto divertente, e attendibile il giusto, che per sua natura si presta ad essere contestato. A Cagliari, per esempio, spicca su tutti l’attrice Anna Maria Pierangeli, nata nel 1932 e morta nel 1971 a Beverly Hills, nota anche per un amore travagliato con James Dean e per aver recitato in “Lassù qualcuno mi ama” con Paul Newman. Allargando con lo zoom alla provincia del Sud Sardegna, compaiono – tra gli altri - Emilio Lussu (inspiegabilmente collocato molto più a nord della sua Armungia) gli scrittori Sergio Atzeni, Giuseppe Dessì, Flavio Soriga, l’archeologo Giovanni Lilliu, la musicista Elena Ledda, il cantante Pago, l’artista Pinuccio Sciola, l’imprenditore ed editore de L’Unione Sarda Sergio Zuncheddu. Man mano che si scende nel particolare aumentano i nomi noti, paese per paese.

Sassari: Cossiga il più famoso nella città dei presidenti

Nella foto d'archivio del 1977, Enrico Berlinguer, segretario del Pci, e Francesco Cossiga ministro dell'interno

A Sassari, nella città dei due presidenti della Repubblica spicca Francesco Cossiga, evidentemente con un indice di notorietà più alto dei concittadini Antonio Segni ed Enrico Berlinguer. Ad Alghero Antonello Cuccureddu (che è pure lo sportivo più noto in assoluto), a Porto Torres la compianta voce dei Tazenda Andrea Parodi. Nel resto del Nord Ovest, la giudicessa Adelasia di Torres, Maria Carta a Siligo, l’ozierese Pamela Prati, nel Goceano Giovanni Maria Angioy.

Nuoro brilla col Nobel Grazia Deledda

Grazia Deledda (Ansa, archivio)

Nuoro città, culla di intellettuali e scrittori, non può che avere la sua cittadina più famosa nel premio Nobel Grazia Deledda. Ricco e qualificato il palmares della provincia, da Michelangelo Pira (Bitti) ad Antonio Pigliaru (Orune) a Costantino Nivola (Orani) fino, per cambiare completamente campo a Gianfranco Zola (Oliena) e appena più giù la Beata Antonia Mesina (Orgosolo). L’Ogliastra è presente con Maria Lai e Mario Melis ma anche con il latitante arzanese Attilio Cubeddu che evidentemente, nel suo campo, supera in notorietà sia Graziano Mesina che Matteo Boe (ignorati dalla mappa).

Antonio Gramsci, nell’Oristanese il sardo più noto nel mondo

Antonio Gramsci

La provincia di Oristano vanta il sardo più noto Antonio Gramsci Ghilarza) ma nella città capoluogo il più famoso è l’attore Tiberio Murgia. Spicca, considerata la presenza nella mappa dei giudici Adelasia di Torres e Comita di Gallura, l’assenza di Eleonora D’Arborea ma evidentemente il cinema (come per Anna Maria Pierangeli a Cagliari) ha un alto peso specifico in Notable People. Non manca Michela Murgia nella sua Cabras e compare anche il guerriero Josto, correttamente collocato in quella che era Cornus.

Olbia, Gustavo Giagnoni più noto di Salmo e Gigi Da Tome

Gustavo Giagnoni nel 2012 alla presentazione del suo libro (Foto Antonio Satta)

In Gallura, Olbia ha il suo figlio più noto in Gustavo Giagnoni, scomparso nel 2018, icona del calcio degli anni Settanta, allenatore del Torino e del Cagliari ma può cooptare l’ex sindaco e parlamentare Gian Piero Scanu che però è assegnato a Telti dove è nato. A La Maddalena Valerio Scanu ha un indice di notorietà più alto di Clelia Garibaldi che però compare ugualmente ma a Caprera. A Tempio bisogna risalire al giudice Comita di Gallura e sull’altro versante del Limbara spicca, a Berchidda, Paolo Fresu.

Ricerca, cultura, sport e leadership: gli altri nomi

Antonello Cuccureddu (Photo Juventus/LaPresse 60's 70's 80's Historical Archive Sport Soccer)

La scelta per ambiti lascia spazio ad altri nomi e cosi nella cultura (dominata da Grazia Deledda) a Sassari compare Mario Sironi, a Olbia Salmo, a Bitti Bachisio Bandinu, per Scienza e ricerca (il più famoso Gramsci) l’economista Paolo Savona a Cagliari, il medico e ricercatore Armando Businco a Jerzu, Giovanni Berlinguer a Sassari, per la leadership folta presenza di religiosi San Lucifero a Cagliari, Ignazio da Laconi e Nicola da Gesturi, gli ex governatori della Sardegna Renato Soru (Sanluri) e Mauro Pili (Iglesias), l’arcivescovo di Sassari Gianfranco Saba per Olbia, sua città natale (dove però non compare San Simplicio e del resto neppure Sant’Efisio a Cagliari). Per lo sport oltre ai già citati Zola, Giagnoni e Cuccureddu, Fabio Aru e Nicolò Barella.

