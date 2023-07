L’accoppiata fantino e cavallo sardi, spesso, ha fatto la fortuna delle contrade a Siena, ma così non è stato nelle ultime due vittorie del nuovo imperatore di Piazza del Campo Giovanni Atzeni. “Tittia”, come è stato ribattezzato nella città toscana (dove tutti i fantini una volta che corrono il Palio hanno un soprannome), ha legato le sue ultime due vittorie a una cavalla, Violenta da Clodia, proveniente da un allevamento laziale. Nell’ultimo Palio del 2 luglio era l’unico esemplare a non essere nato in Sardegna o avere ascendenze dirette sarde. Nelle altre otto vittorie, però, i cavalli sardi hanno fatto la fortuna del fantino di Nurri.

La scelta

Intanto, va ricordato che da alcuni decenni a questa parte i mezzosangue, in particolare gli anglo-arabo-sardi, hanno soppiantato decisamente i purosangue. Con questi ultimi il Palio era diventato velocissimo, con continui record “sulla pista”, ma spesso accadeva che i cavalli si facessero male, con danni seri e irreversibili per la loro struttura. I mezzosangue, invece, appaiono più adatti ai Palii e in particolare alla piazza senese dove le curve sono particolarmente strette e la pista ha pendenze che difficilmente si trovano in ippodromi e altre corse.

La carriera

Da quando ha iniziato a correre al Palio di Siena, Giovanni Atzeni “Tittia” ha montato parecchi cavalli sardi che hanno reso la sua carriera, fino a questo momento, da vero campione nelle corse in Piazza del Campo e in provincia. Arrivato giovanissimo in Toscana alla corte di Luigi Bruschelli “Trecciolino”, l’unico con tredici Palii vinti, negli ultimi anni, a insidiare il record di Andrea Degortes “Aceto” (14 vittorie in Piazza del Campo), oggi Atzeni ha messo insieme 10 trionfi a Siena. Bruschelli lo scoprì nei Palii della Sardegna ed evidentemente riconobbe subito il talento di quel giovane ed esile ragazzo nato in Germania (a Nagold) e cresciuto poi a Nurri. L’esordio in Piazza del Campo risale ormai a vent’anni fa, il 2 luglio del 2003, con la casacca del Nicchio (poi indossata altre tre volte ma senza vittorie) e su Alesandra, cavalla nata in un allevamento del Nord Sardegna che vinse un Palio poi per la Tartuca con “Trecciolino”.

La prima vittoria

La prima vittoria nella piazza senese per Giovanni Atzeni arrivò invece il 2 luglio del 2007 con i colori dell’Oca e in sella a Fedora Saura, cavalla vincitrice per tre volte del Palio, figlia di Vidoc III e Alyssa, allevata in Sardegna, precisamente a Sedilo da Ignazio e Matteo Falchi. Le due vittorie successive di Giovanni Azteni sono state sempre con i colori dell’Oca, il 2 luglio del 2011 e il 2 luglio del 2013, rispettivamente in sella a Mississippi e Guess. Il primo anglo-arabo-sardo proveniva dall’allevamento di Pozzomaggiore di Pietro Comita Calaresu, mentre Guess, figlio di Vidoc III, era nato sempre nell’Isola e precisamente nella scuderia di Paolo Sarais a Villacidro, nel Cagliaritano. Entrambi i cavalli hanno vinto un solo palio, sempre montati da Giovanni Atzeni.

Nell’agosto del 2013, Tittia mise a segno il suo primo cappotto vincendo anche il Palio dell’Assunta in sella a Morosita prima (che poi trionfò anche nel 2015 con Brio, al secolo Andrea Mari, scomparso nel 2021, che corse con i colori della Torre in quell’occasione). Morosita prima arrivava dall’allevamento di Salvatore Sanna di Bonorva.

Gli ultimi anni

Giovanni Atzeni in sella a Zio Frac, cavallo sardo, vince il palio del 2 luglio 2022 con i colori del Drago (foto Ansa)

La prima vittoria con i colori della Selva, per Giovanni Atzeni, arriva il 17 agosto del 2015 in sella a Polonski, nell’unico Palio vinto da questo cavallo, figlio anche lui di Vidoc III e proveniente dall’allevamento di Giambattista Satta di Benetutti. Si arriva così ai tempi più recenti in cui Tittia ha veramente dominato in Piazza del Campo. Nel 2019, il fantino di Nurri ha vinto sia a luglio, in sella a Tale e Quale (un trionfo su due carriere corse), nato nell’allevamento di Pietro Piras di Bortigali, che ad agosto quando cadde ma a regalargli il trionfo fu Remorex, cresciuto nell’azienda di Antonio e Giulia Puddu di Sedilo, capace di vincere due volte a Siena (l’altra nel 2018) sempre da scosso, ossia senza fantino. Infine, il 2 luglio del 2022, Tittia trionfa in sella a Zio Frac, nell’ultimo Palio arrivato secondo con in sella Giuseppe Zedde detto “Gingillo”, fantino nato a Siena ma originario di Noragugume. Anche Zio Frac arriva dalla Sardegna, da Pozzomaggiore, dove è nato nell’allevamento di Costantino Calaresu. Dunque l’accoppiata cavalli sardi e fantini continua e Giovanni Atzeni, nonostante le due ultime vittorie con esemplari non sardi, ha contribuito ad accrescerne i numeri e i record.

