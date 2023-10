In questi giorni sta uscendo la terza stagione in italiano della serie televisiva “Demon Slayer”, uno dei manga giapponesi di nuova generazione più amati a livello mondiale, ma in Giappone è già stata annunciata che è in lavorazione la quarta serie. “Kimetsu no Yaiba”, questo il nome originale del fumetto, è una serie scritta e illustrata da Koyoharu Gotōge. Dopo il grande successo delle “strisce” a fumetto, pubblicate sulla rivista Weekly Shōnen Jump di Shūeisha dal 15 febbraio 2016 al 18 maggio 2020, i primi capitoli sono stati raccolti in 23 volumi tankōbon.

La storia è ambientata nel Giappone premoderno e segue le vicende di Tanjirō Kamado, un ragazzo che diventa un demon slayer, ovvero un cacciatore di demoni, per vendicare l'omicidio della sua famiglia e la trasformazione in demone la sua sorella minore Nezuko. Oltre a dare la caccia ai demoni più potenti, il giovane eroe cercherà anche di ritrasformare in essere umano la sorellina. Demon Slayer è diventato un successo mondiale, sia in termini di vendite che di popolarità. La serie ha venduto oltre 150 milioni di copie in tutto il mondo, salendo rapidamente le vette delle classifiche e diventando uno dei manga più venduti di tutti i tempi. L'anime è stato trasmesso in Giappone dal 6 aprile 2019 al 28 settembre 2021, e ha vinto numerosi premi, tra cui il premio Anime of the Year ai Crunchyroll Anime Awards nel 2019 e nel 2020.

Il successo di Demon Slayer può essere attribuito a una serie di fattori, tra i quali una storia avvincente e coinvolgente con un mix di azione, suspense e commozione. I personaggi sono ben sviluppati e il mondo in cui si svolgono le vicende è ricco di dettagli. L'animazione di alta qualità, fluida e spettacolare con scene di combattimento sono particolarmente coinvolgenti e realistiche. Demon Slayer ha avuto un impatto significativo sulla cultura popolare giapponese: la serie ha contribuito a far conoscere il manga e l'anime a un pubblico più ampio, e ha ispirato numerosi cosplay e fan art.

In questi giorni è in uscita sulle grandi piattaforme a pagamento la terza stagione in italiana, già trasmessa con undici episodi in giapponese (con sottotitoli) dal 9 aprile al 12 giugno. Nella serie “Verso il villaggio dei forgiatori di spade” i protagonisti Tanjirō, Nezuko, Zenitsu e Inosuke si recheranno nel villaggio dove lavorano gli artigiani capaci di riparare la spada magica di Tanjirō, incontrando Genya Shinazugawa, un altro cacciatore di demoni che è interessato a imparare a uccidere i demoni superiori. I quattro vengono addestrati da Sakonji Urokodaki, uno dei grandi maestri, e da altri spadaccini del villaggio. Durante l'addestramento, Tanjirō e Genya si scontrano con i demoni che hanno ucciso i loro genitori e fratelli. Tornando verso Tokyo si dovranno scontrare con un demone superiore di nome Daki che sta terrorizzando la popolazione.

Una curiosità, quando il protagonista Tanjirō utilizza la sua spada e richiama i cosiddetti “kata dell’acqua”, le potenti mosse che l’arma gli permette, i disegni ricordano fedelmente i flutti della “Grande onda di Kanagawa”, del maestro giapponese Katsushika Hokusai. Una delle stampe del periodo ukiyo-e più famose e riprodotte al mondo.

In Giappone la stagione è stata accolta con recensioni positive da parte della critica che ha elogiato l'animazione, la storia e i personaggi. Ora è stata annunciata anche una quarta stagione, già in lavorazione, ma i cui contenuti sono ancora top-secret.

