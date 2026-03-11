È il 66’ di Reggiana-Südtirol, martedì sera, turno infrasettimanale di Serie B. Gli ospiti stanno vincendo 0-1, il proprio portiere Micai rinvia lungo dopo una parata e il pallone finisce fuori area, dove l’ex estremo difensore del Cagliari Alessio Cragno – alla seconda presenza stagionale – controlla, avanza e cerca di rinviare. Ma non ci riesce, perché sente subito un dolore fortissimo: fa qualche passo zoppicando, alza il braccio e si ferma.

Tommaso Fumagalli, attaccante di 26 anni, terza presenza con la Reggiana, è in campo da pochi minuti ed è il più vicino all’azione. Per l’inerzia non può far altro che raccogliere il pallone lasciato da Cragno: sarebbe defilato sulla destra, ma la porta è vuota e in area non c’è nessuno, perché gli ultimi due difendenti del Südtirol sono sulla stessa linea del proprio portiere che si è appena fermato e si siede per terra. Ma, anziché calciare, manda il pallone in fallo laterale. Un gesto di fair play inatteso e insolito, applaudito da tutti.

Alessio Cragno durante una convocazione con l'Italia (archivio)

Avrebbe potuto tranquillamente fare gol Fumagalli: sarebbe stato il suo primo con la Reggiana, lui che aveva iniziato la stagione alla Virtus Entella (è di proprietà del Como), e avrebbe dato il pareggio agli emiliani, poi sconfitti 0-4. Invece ha fatto la cosa che ha ritenuto più corretta: ha visto il portiere a terra e ha deciso che non poteva approfittarne. L’arbitro Andrea Zanotti per prima cosa gli stringe la mano, poi chiama l’ingresso dello staff medico del Südtirol. Cragno resta un paio di minuti a terra, quasi in lacrime, poi al 68’ lascia il posto al vice Adamonis.

La diagnosi per Cragno, al Cagliari dal 2014 al 2022 con un anno e mezzo passato in prestito tra Virtus Lanciano e Benevento, è terribile: gli esami hanno evidenziato una lesione del tendine d’Achille della gamba sinistra. Era tornato in campo sabato 28 febbraio, dopo 258 giorni di stop: il 15 giugno dello scorso anno si era rotto lo stesso tendine d’Achille, nel playout di Serie B con la Sampdoria. Era rimasto svincolato, poi il Südtirol lo aveva tesserato durante il mercato invernale. Il rientro in campo nell’1-1 col Venezia sembrava essere la sua ripartenza, invece ora dovrà stare fermo ancora a lungo.

Alessio Cragno dopo la retrocessione del Cagliari nel 2022 (foto Ansa)

Da quando Cragno ha lasciato il Cagliari, nell’estate 2022 a seguito della retrocessione in Serie B, ha giocato appena 26 partite in quasi quattro anni: 4 col Monza nel 2022-2023 (anche lì problemi fisici, vice di Di Gregorio), 5 col Sassuolo nel 2023-2024 e 15 con la Sampdoria nella seconda parte della scorsa stagione. Gli infortuni lo hanno frenato in maniera pesante, dopo che già nel suo periodo in rossoblù era stato costretto a uno stop lungo (da agosto 2019 a gennaio 2020) in uno dei momenti migliori della sua carriera, per una lesione alla spalla destra (su cui poi ha avuto problemi anche nel 2024) in un’amichevole col Fenerbahçe. Ma, al suo rientro, era comunque riuscito a conquistare la Nazionale, con due presenze di cui una proprio a Cagliari in Italia-San Marino del 2021.

Il dramma di Cragno ferma ulteriormente la carriera di uno dei portieri grandi protagonisti del recente passato del Cagliari, che non riesce a trovare pace. E, da contraltare, c’è il grande gesto di fair play di Fumagalli: simile a quanto fece Paolo Di Canio il 18 dicembre 2000 in Premier League, in una partita fra il suo West Ham e l’Everton. Il portiere avversario Gerrard si era infortunato, un compagno di Di Canio crossò in area e lui – a porta vuota – anziché calciare prese la palla con la mano per fermare il gioco tra gli applausi. La Fifa all’epoca lo premiò col Fair Play Award: ora anche Fumagalli è in lizza per dei riconoscimenti. Sperando che presto possa ritrovare Cragno in campo.

