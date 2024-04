Una storia punk nata 40 anni fa tra Berlino, l’appenino tosco-emiliano e la pianura padana. Una mostra da record con 45 mila visitatori, una reunion che doveva limitarsi a un solo concerto e una nuova vita artistica per i Cccp. La band qualche settimana fa ha salutato fan e curiosi in occasione della chiusura della mostra ospitata nei Chiostri di San Pietro a Reggio Emilia e si prepara a tornare in tour dopo tanto tempo. La musica italiana ritrova gli artefici del punk-filosovietico, protagonisti della scena negli Ottanta e Novanta. «La cellula dormiente si è svegliata», ha detto Giovanni Lindo Ferretti, voce e fondatore della band insieme a Massimo Zamboni, Annarella Giudici e Danilo Fatur.

"Non ci siamo mai sciolti”

I quattro si sono ritrovati dopo tanto tempo. Assicurano che a parte la mostra non c’era niente di programmato. Invece sono successe tante cose in pochi mesi. Sembrava che il concerto al teatro Valli di Reggio Emilia nell’ottobre scorso fosse destinato a restare un evento isolato. Ma non è stato così. La band ha tenuto altri due concerti all’Astra Kulturhause di Berlino facendo registrare il tutto esaurito, ma lasciando l’amaro in bocca a migliaia di fan che hanno cercato di acquistare il biglietto e non ci sono riusciti. Nel frattempo è stato pubblicato anche un disco intitolato “Altre che nuovo nuovo”, un album live registrato durante un concerto a Reggio Emilia nel 1983, il primo show della band. In concomitanza con la mostra è stato realizzato anche il cofanetto “Felicitazioni” che contiene cd, vinili, un libretto con foto e testi. E adesso è la volta del tour con decine di data in tutta Italia. I quattro musicisti preferiscono non parlare di reunion. «Non ci siamo mai sciolti», ha ricordato in diverse circostanze Giovanni Lindo Ferretti. Ma molti fan, soprattutto quelli della prima ora, ci sono rimasti male e non hanno risparmiato le critiche. Sui social, in particolare, sono volate parole grosse e insulti. In tanti parlano apertamente di un’operazione commerciale. Da “Fedeli alla linea” a “Fedeli all’euro” il passo è breve. Poi ancora frecciate nei confronti di Giovanni Lindo Ferretti per le conversioni religiose e il legame con la premier Giorgia Meloni.

Il successo della mostra

Il 10 marzo ha chiuso i battenti la mostra “Felicitazioni” allestita negli spazio dei Chiostri di San Pietro a Reggio Emilia. In occasione del finissage era presente anche la band al completo. Gli artisti hanno salutato il pubblico, annunciato il nuovo tour e ringraziato i 45 mila visitatori della mostra. «Un grandissimo successo – ha commentato il sindaco Luca Vecchi – per un progetto nel quale la nostra amministrazione ha creduto sin dal primo momento».

«Quando è stata inaugurata la mostra – ha detto Giovanni Lindo Ferretti – è iniziata questa nostra avventura che ci lascia strabiliati. Ogni volta che ho parlato dopo la mostra, la volta seguente ho smentito quello che avevo detto in precedenza. Dovevamo fare solo la serata al teatro Valli, poi Annerella Giudici mi ha detto che c’era l’opportunità di suonare a Berlino. A quel punto ho pensato che dopo Reggio Emilia mancava un altro tassello, ovvero tornare in Germania dove tutto è iniziato».

Concerti e polemiche

Ci sono state grosse polemiche per i prezzi dei biglietti dei concerti. Costano tra i 40 e 50 euro, ma a quanto pare c’è grande interesse per la band. I tagliandi per lo show previsto a Bologna in piazza Maggiore sono volati via in poche ore. Corsa al biglietto anche in Sardegna, dove i Cccp sono attesi il 3 agosto all’anfiteatro Ivan Graziani di Alghero.

Lo show dei Cccp è ideato, prodotto e curato da Luca Zannotti. Si parte il 21 maggio da Bologna in Piazza Maggiore. Due giorni dopo a Milano nell’ambito del Mi Ami Festival; 13 giugno all’Ippodromo delle Capannelle Roma per Rock in Roma; 27 giugno a Collegno (Torino) nel Flowers Festival; 28 giugno a Perugia (festival Moon in June), 4 luglio a Villa Bellini di Catania (Summer Fest), il 12 a Villa Ca’ Cornaro di Romano d’Ezzelino (Vicenza) per Ama Festival, 21 luglio a Servigliano nelle Marche per il NoSound Fest, il 26 luglio al Parco Mediceo di Pratolino di Firenze (Musart Festival), 3 agosto all’Anfiteatro Ivan Graziani di Alghero (festival Abbabula) e il 9 agosto a Melpignano (Lecce) per il Sei Festival.

© Riproduzione riservata