Una giornata di riposo prima delle ultime partite della pool A dei mondiali di pallavolo femminili. Dopo la vittoria sofferta di ieri contro il Belgio, le azzurre giovedì affronteranno il Kenya e poi, domenica, le padrone di casa dell'Olanda.

Match appassionante e combattuto quello di ieri, soprattutto nel secondo e terzo set. Con determinazione e carattere le campionesse europee sono riuscite a ottenere una vittoria molto preziosa per la classifica, e ancora di più in chiave seconda fase, nella quale le squadre si porteranno dietro tutti i risultati del primo girone.

In attesa della sfida contro il Kenya, in casa azzurra a parlare è la regista Alessia Orro, di Oristano: "Il match contro il Belgio è stato molto impegnativo, quindi dobbiamo recuperare per affrontare nella migliore maniera il match con il Kenya. Rispetto alle gare contro Camerun e Porto Rico è stato molto diverso, avevamo davanti un avversario ostico. Il Belgio ha difeso tantissimo e per fare punto abbiamo fatto tanta fatica. Il nostro più grande merito, però, è stato quello di non mollare e perdere la testa quando eravamo sotto, abbiamo lottato su ogni pallone".

Orro sottolinea che contro l'Italia "tutte le formazioni danno sempre il 100%, siamo la squadra da battere e a ogni partita dobbiamo aggiungere un tassello. Andando avanti nel Mondiale arriveranno sfide sempre più difficili, ma noi siamo pronte a questo, vogliamo confrontarci con le migliori avversarie e divertirci in campo".

"Qui ad Arnhem - la conclusione - ci aspettano ancora due gare, con il Kenya dovremo fare molta attenzione a non abbassare il ritmo, invece contro l'Olanda sarà necessario alzare l'asticella del nostro gioco, perché sono una buona squadra. Il nostro obiettivo è uscire da questo girone con il massimo dei punti".

(Unioneonline/L)

© Riproduzione riservata