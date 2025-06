Mentre all’Hermaea Olbia tutto (ancora) tace, un’altra giocatrice saluta per accasarsi altrove. L’ultima della serie è Laura Pasquino, ufficializzata oggi dalla Volleyball Casalmaggiore.

Per la prossima stagione nella A2 femminile di volley il club lombardo ha deciso di affidare la cabina di regia alla comasca, reduce dal buon campionato giocato in Sardegna, dov’era approdata la scorsa estate dopo le esperienze di Sassuolo, Mondovì, Cremona e Bergamo. La giovane palleggiatrice, classe 2002, è pronta per la sua nuova avventura nel torneo cadetto, nel quale nell’ultimo anno con la maglia dell’Hermaea ha collezionato 28 presenze e realizzato 105 punti (e 16 ace), con una percentuale di errori in ricezione pari a zero.

“Non vedo l’ora di iniziare questa stagione e di poter crescere e continuare il mio percorso ad alti livelli”, dice Pasquino, che dopo Sophie Blasi e Karin Barbazeni, trasferitesi rispettivamente a Busto Arsizio e a Talmassons, è la terza giocatrice che non verrà evidentemente confermata dall’Hermaea.

