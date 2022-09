Alessia Orro e compagne infilano la terza vittoria su altrettante partite nei Mondiali di pallavolo in corso nei Paesi Bassi e in Polonia. Se le prime partite con Camerun e Portorico erano state vinte senza troppi patemi per 3-0, le azzurre oggi ad Arnhem hanno sofferto e si sono imposte in rimonta per 3-1 contro il Belgio, in un match combattutissimo almeno per tre set: 21-25, 30-28, 29-27, 25-9 il punteggio.

“Se le sofferenze servono a crescere, oggi siamo cresciuti davvero tanto, Nella difficoltà abbiamo saputo tirare fuori la qualità”, ha commentato a caldo il ct Davide Mazzanti.

L'Italia tornerà in campo, contro il Kenya giovedì prossimo. Dopo un primo set complicato, e perso, le azzurre hanno rischiato grossissimo nel secondo, spuntandola in volata. Nella terza frazione, che sembrava pure in mano alle belghe che erano avanti 24-19, la nazionale campione d'Europa ha dato vita ad una rimonta straordinaria e infine ha dominato l'ultimo parziale.

Vittoria preziosissima per le italiane, sole in testa al girone A a punteggio pieno. Con la palleggiatrice oristanese Alessia Orro sempre più insostituibile e punto di riferimento. Sugli scudi come sempre Paola Egonu, con 31 punti. Bene anche Danesi con 16 e Bosetti con 14 punti.

(Unioneonline/L)

© Riproduzione riservata