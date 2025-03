Alla Resinglass Olbia la seconda sconfitta della settimana costa il primato della Pool Salvezza della A2 femminile di volley. Il 3-1 subito ieri in trasferta dal Castelfranco Pisa inchioda la squadra di Dino Guadalupi a quota 38 in classifica.

Uno stop di cui approfitta l’Offanengo, che fa bottino pieno in casa della Bam Mondovì già retrocessa e balza in vetta con 41 punti. A due turni dalla fine l’obiettivo è ancora possibile, ma la sensazione è che la conferma anticipata della categoria e il record assoluto di punti in undici anni di cadetteria abbiano in qualche modo saziato le galluresi. Che contro il Castelfranco Pisa non hanno giocato come avrebbero dovuto. «Volevamo regalarci una prestazione convincente anche lontani dalle mura amiche, ma ci è riuscito solo parzialmente», dice Guadalupi.

«Il primo set è stato condizionato dalla prima parte in cui abbiamo regalato troppo con l'attacco: siamo riusciti a uscirne e fino alla metà del terzo abbiamo giocato una discreta gara fino a quando, andati in difficoltà su un break, abbiamo perso fiducia e lucidità sui sistemi di squadra, spianando la strada all’avversario che invece ha fatto una gara lucida e ci è stato superiore». Portandosi sul 2-1 e preparandosi a chiudere al quarto set.

«Abbiamo provato a trovare qualche soluzione dalla panchina, però purtroppo siamo diventati troppo rinunciatari in difesa e chi è entrato, anche dando il suo apporto, non è riuscito a invertire l’inerzia del match», aggiunge il coach biancoblù. Che conclude: «Si è trattato di un passo avanti rispetto ad altre gare in trasferta, ma troppo poco per portare a casa il risultato».

© Riproduzione riservata